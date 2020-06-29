「因為小浣熊發情」才放狗咬　咖啡廳老闆認錯道歉：我沒有虐待致死

▲台北市議員許淑華會同動保處、警察局至浣熊咖啡廳松山店突襲檢查虐待動物事件。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，遭爆該店店員將小浣熊被綁在桌腳以及老闆「放狗咬小浣熊」影片，引發民眾撻伐。稍早咖啡館湯姓老闆在臉書首度認錯並致歉。台北市議員許淑華29日會同動保處、警察局至松山店突襲檢查，老闆坦言因浣熊發情，因此想讓牧羊犬把牠趕到籠子裡，「做了很多不好的示範，這邊說對不起」。

湯姓老闆情緒難以平復，連聲道歉，「我真的沒有虐待牠們致死，我從小把牠們養大的，因為浣熊在發情期很兇，牠會咬我，因為牧羊犬特性是像趕羊的方式，想說請牧羊犬把牠趕到籠子裡，做了很多不好的示範，這邊說對不起，發生這種事情，是我個人造成的錯誤」。

▲台北市議員許淑華會同動保處、警察局至浣熊咖啡廳松山店突襲檢查虐待動物事件。（圖／記者楊亞璇攝）

湯姓老闆並說，如果員工想要接這間店，會直接給他接，自己在那邊經營很久了，捨不得這間店，「對不起、對不起，當初不知道怎麼養」，所以到處問，狗狗趕浣熊進籠子，是不好的行為，當初他自己不知道就做這件事情，「跟大家說聲對不起」。他強調，「後面都沒有」，影片是1年前發情期時，「我以後不會養浣熊的」。

至於為何想要養浣熊？湯姓老闆說，看網友網路新聞，當初覺得很可愛，所以想說讓狗狗與浣熊作伴，至於是為了開咖啡廳而飼養嗎？他強調，開咖啡廳前面3、4年都沒有養，總共買了4隻，領養1隻，有一隻是腸套疊走的，不是虐待，現在2隻在民生店，2隻在大安店。

北市動保處指出，檢舉影片是2年前，其中有一隻跟醫院調過資料，有一些內科疾病過去的，至於是否受虐，還在跟醫院了解，由於昨天民眾打電話檢舉，有先了解狀況，後來發現影片是之前的，會針對影片內容去看，「犯罪事實是有」，可以立即開罰1萬5千元到7萬5千元，死掉的那一隻，還要再詳細瞭解。