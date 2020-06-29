網美咖啡店爆虐待　動保處扣留4隻小浣熊：飼主不能再養

▲台北市議員許淑華及鍾沛君會同動保處至浣熊咖啡廳松山店突襲檢查虐待動物事件。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，遭爆該店店員將小浣熊被綁在桌腳以及老闆「放狗咬小浣熊」影片，引發民眾撻伐。台北市議員許淑華、鍾沛君29日下午至松山店突襲，老闆坦言因浣熊發情，因此想讓牧羊犬把牠趕到籠子裡，北市動保處表示，將扣留飼主的4隻浣熊。

「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因擁有文青裝潢、獨特「吸貓室」以及店內養了一隻超萌浣熊，吸引大批民眾朝聖。不過近日遭爆店內招牌小浣熊受虐事件，28日曝光的一段影片中，可以看見一名男子牽著一條邊境牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，小浣熊因無法逃脫只能無助的不斷嗚咽嚎哭，該男卻只是在一旁冷眼旁觀，絲毫沒有要遏阻狗的行為。

▲動保處突襲咖啡廳，老闆致歉。（圖／記者楊亞璇攝）

湯姓老闆受訪時致歉，表示「我真的沒有虐待牠們致死，我從小把他們養大的，因為浣熊在發情期很兇，他會咬我，因為牧羊犬特性是項趕羊方式，想說請牧羊犬把他趕到籠子裡，做了很多不好的示範，這邊說對不起，發生這種事情，是我個人造成的錯誤」。

湯姓老闆也說，當初看網路新聞覺得很可愛，所以想讓狗狗與浣熊作伴，他強調，開咖啡廳前面3、4年都沒有養，總共買了四隻，領養一隻，有一隻是腸套疊走的，不是虐待，目前2隻在大安店，2隻在松山店。

▲北市動保處表示將扣留4隻小浣熊。（圖／記者楊亞璇攝）

對此，北市動保處指出，初步了解通報個案發生時間在一年多前，早上已經做完案情了解陳述，根據影片、文字內容，用球拍打浣熊，眼匡充血、嘴角滲血，或是邊境牧羊犬去驅趕，都違反動保法，之後將匯集醫療資料做行程處分，可開罰1萬5千元到7萬5千元，會依案情決定罰鍰金額。

此外，4隻浣熊將扣留，由動保處請受醫師照顧並代養，之後做出沒入裁量後，會慎選動物園或是民間飼養者，目前主要以動物園的方向，讓他們幫忙看顧浣熊後續，因為飼主犯法行為，除了罰鍰外，該名飼主「飼主權被剝奪」，這4隻浣熊飼主沒有辦法繼續照顧的。

動保處指出，之前他有養一隻小浣熊，請醫院調相關病例，如果動物身底問題造成死亡也沒辦法，但若病例指出有其他問題，會依法處分。許淑華要求，不管病死、虐死，動保處應在三天內做答覆，發新聞稿告知外界。動保處當場允諾辦理。

至於飼養浣熊跟客人玩合法嗎？浣熊屬於一般野生動物，目前是可以飼養，不違法，但跟民眾互動牽涉展演問題，相關問題會與中央確認後另外釐清。