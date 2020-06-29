「678年級怎能不憤怒！」勞保破產說再起　他分析氣炸：別再拿這代薪資補償

▲原PO認為談到勞保，678年級生應該要憤怒。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在PTT的股票板（Stock）上轉貼一則新聞，是談論關於勞保年改若不改，將會在2026年破產。就有一位鄉民回文，開頭就相當激憤地直呼「678年級生你們怎麼能不憤怒？！」認為政府年金應該趕快破產、全部重來，「自己的退休金自己規劃，不要再拿我們這代人的薪資去補償已經退休的那群人。」

這位網友文中表示，「勞保各項給付未來你們可能是完全不可能領到的，如果要讓已經退的人領到錢，勞保就是必須要刪減未來的給付內容，和提高勞保投保費率」，說現在的勞保費率是10%，未來每一年，勞保費用會一直提高，直到提高費率到18%為止。

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接著他以3萬元薪水估算，10%是3千元，政府負擔10%、企業60%、個人30%，「也就是現在的人只要負擔900元就可以享有比你多給付內容，而且還一定領得到。」他表示，當未來提高到18%之後，3萬的薪水就是5400元，「也就是未來你要負擔1620元，卻比以前的人給付內容還要爛。」

▲勞保年改若不改，恐怕會在2026年破產。（圖／記者李毓康攝）

至於為什麼相差這麼多，「因為我們現在付的錢就是要去養那些已經退休的人啦！而且還不能不付」，讓他忍不住直呼，這根本是騙局。此外，雇主的成本還會從1800元變成3240元，這樣成本大增的情況下，還不算進健保費率等其他費用，光是勞保就會吃掉678年級這一代「應該要有的薪資水準跟調薪水平。」

最後他也說，政府的勞保提撥率只有7%，「跟民間保險公司的提撥率差太多了，根本每年都是入不敷出，還拿我們的福利及退休金去護盤買股票，這什麼道理？」大批政府年金應該趕快破產、全部重來，自己的退休金要自己規劃，不要拿下一代人的薪水去補償退休的人。

看到這位網友的論點，其他人紛紛表示認同，「破產違約是唯一的路」、「講好幾年了，5年前就有聲音說10年內必定破產，政府還是不敢碰，正在領錢的人票比還在繳的多很多」、「少子化讓情況惡化加速」、「盡快破產，終止給付是目前最好的方法」、「到底什麼時候要改帳戶制，沒有生更多年輕人當下線，現行制度怎麼改都是延後破產而已。」