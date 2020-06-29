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超正網婆竟是「工地男同事」　母胎單身男「第一次網戀」被騙5萬元

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▲▼超正網婆竟是「工地男同事」　母胎單身男「第一次網戀」被騙5萬元。（圖／翻攝江蘇衛視）

▲小劉一直沒有談過戀愛，請朋友小豪幫忙介紹對象。（圖／翻攝江蘇衛視，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省貴陽市男子小劉去年在工地男同事的介紹下，認識了一名女網友，並與對方開始交往。交往過程中，女網友多次向小劉借錢，但又不肯見面，後來更「人間蒸發」，小劉感到受騙報警，沒想到警方調查後，發現所謂的「女網友」根本就是工地男同事假扮的。

根據《江蘇衛視》報導，小劉去年在工地上班時，認識了同事小豪，兩人很快成為無話不談的好友。小劉從來沒有談過戀愛，於是請小豪幫忙介紹女朋友，小豪也爽快答應，介紹了一位名叫「小雪」的女網友給小劉認識。

▲▼超正網婆竟是「工地男同事」　母胎單身男「第一次網戀」被騙5萬元。（圖／翻攝江蘇衛視）

小劉與小雪在網路上相談甚歡，雖然兩人分隔兩地，一直沒有見面，但仍墜入愛河，交往了起來。交往過程中，小雪以各種理由多次向小劉借錢，包含過情人節、父母生病等，小劉也沒想太多，前後匯了共1.4萬元人民幣（約5.8萬元新台幣）給小雪，認為替女友花點錢是應該的。

不過，小雪卻一直不願意與小劉見面，一下說家裡有事情，一下說工作很忙，連視訊也不願意開，說手機出問題，後來更直接「人間蒸發」。

直到小雪突然消失後，小劉才感覺好像受騙了，報警求助。警方調查後發現，小雪網路帳號的擁有人，竟然是小劉的工地好友小豪，而且正因其它案件被羈押在看守所。

小豪向警方供稱，當初小劉找他幫忙介紹女友時，自己剛好缺錢，就用了之前沒在用的網路帳號，把頭像換成美女圖，跟小劉交往，並用各種理由向小劉借錢。

案件引起了許多大陸網友的關注，大部分人都認為小豪心機實在太重，小劉則是太過單純，「我拿你當哥們，你居然假扮美女騙我！」「果然女網友都是摳腳大叔。」「錢不是白給的，小豪用身體償還吧。」「感情一定都是真的，知『男』而上吧！」

▲▼超正網婆竟是「工地男同事」　母胎單身男「第一次網戀」被騙5萬元。（圖／翻攝江蘇衛視）

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