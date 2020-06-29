印度擬禁用華為5G設備、限制中國汽車　邊境衝突延燒雙邊貿易

▲ 印度眾掀起「抵制中國」浪潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中印邊境衝突頻傳，兩國軍隊都有傷亡，摩擦也蔓延至雙邊貿易。憤怒的印度民眾走上街頭，喊著「抵制中國貨」的口號、焚燒中國國旗。政府也考慮對中國企業及商品實施限制並提高關稅，甚至包括禁用華為及其他中國供應商電信設備，以及中國汽車。

《日經亞洲評論》29日報導，印度官員正考慮對中企採取各種懲罰措施。印度國有企業也被告知，不得使用中國電信巨擘華為（HUAWEI）及中興通訊（ZTE）的設備升級4G基礎設施或5G試點。

當地媒體指出，馬哈拉施特拉邦已經擱置一項與中國長城汽車（Great Wall Motors）的協議，而這項協議將允許長城汽車營運通用汽車（General Motors）的塔里岡工廠。長城汽車1月斥資377億盧比（約新台幣147億）收購這家工廠，原計劃明年起銷售在印度生產的汽車。此外，馬哈拉施特拉邦還打算凍結中資涉及電動巴士、機械的營運。

《彭博》此前報導，印度政府已經開始討論提高中國進口空調、汽車零件、家具及其他產品關稅，還提議對370項可在當地生產的產品實施更嚴格的品質規定，包括鋼鐵及化學品。

然而，若缺少中國製造的產品，例如電信設備或半導體，許多製造業部門就無法運行。印度也有商界人士警告，不要過度報復中國企業。

中國商品2018年在印度進口額中占比最高，達到14%。將中資拒之門外，可能損害印度已經相當疲弱的經濟。印度智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation）的潘特（Harsh V. Pant）也表示，「印度不可能完全將中國企業排除在外。」

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