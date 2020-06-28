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印度「邊境部署防空系統」反制中國！戰機大砲到位　空軍警戒升至最高級別

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▲▼ 米格29戰機,印度。（圖／達志影像／美聯社）

▲米格29戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

中印關係因邊境衝突持續緊繃，印度知情人士27日透露，軍方已在拉達克（Ladakh）東部地區部署防空系統，藉此威懾中國解放軍在當地的任何侵略行動。

印度斯坦時報報導，在中印爆發流血衝突引發全球關注後，雙方均已加強邊境地區的戰備軍力，包括戰機、直升機、坦克、重型大砲及飛彈部署等。而印軍防空武器包括自行研發的阿卡什（Akash）地對空防空飛彈系統、以色列蜘蛛（SpyDer）防空飛彈系統、Pechora地對空飛彈及OSA-AK系統，而防空系統可與戰機、直升機、無人機等目標交戰。

印度一名官員表示，「我們已經加強部署來應對中方的軍事集結，正嚴格監控實際線的一舉一動，做好充分準備，對解放軍任何威脅行動做出回應。」其他多名官員則證實，印度空軍警戒級別已調至最高等級，向拉達克地區增兵數千人，提供空中、大砲、裝甲部隊等支援，來應對一切狀況，且軍方已在拉達克東部地區部署防空系統。

▲在中印邊境6月15日加勒萬河谷流血衝突中，印軍有20名士兵喪命，但中國解放軍死傷人數並未獲得證實。（圖／路透）

報導指出，軍方除了動員蘇-30s戰機、升級過後的米格-29戰機至該地區外，也部署美國進口的AH-64阿帕契攻擊直升機與CH-47F「契努克」直升機，還有M777輕型榴彈砲。另據軍事新聞分析媒體《Defence Blog》先前報導，印度除派遣3萬6千多名士兵，亦調遣3個步兵師，而空軍所屬的戰鬥機則在該地巡邏，並定期運輸所需人力與充沛物資。

分析認為，中印雙方軍隊要從實際控制線（LAC）的衝突地區是一個漫長的過程，可能需要數周、甚至數月才能改善邊境緊繃局面。

►中印邊境火藥味濃！印度超前佈署3萬6000兵赴邊界...「戰車大砲」準備應戰
►印度戰機急升空　軍方證實「交戰規則重大變更」：不惜代價護主權

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