向印度秀肌肉！解放軍4000公尺高原「多武器實彈射擊」畫面曝光

▲解放軍戰車運動射擊考核。（圖／翻攝《西路強軍號》官方微信）

記者魏有德／綜合報導

中印近日因邊界爭議引起小規模衝突，甚至造成傷亡事件。局勢敏感之際，解放軍26日秀出近日在4000公尺以上高原進行的軍事實彈射擊演訓畫面，被外界解讀是向印軍秀肌肉。不過，印度軍方也動作頻頻，除在邊界部署防空系統，國防部長也親赴俄羅斯採購裝備，尤其是能汰換老舊戰力的T14主戰坦克，同樣受到外界關注。

▲解放軍車載榴彈砲射擊考核。（圖／翻攝《西路強軍號》官方微信）

解放軍西部戰區官方微信《西路強軍號》指出，77集團軍某旅近日在海拔4000多公尺的高原腹地進行了一場多種火器實彈射擊考核。據悉，這場考核項目包括戰車運動射擊、停止間射擊、指定射擊，單兵武器射擊，步戰車高機射擊、噴火器射擊，戰車導彈射擊及榴彈砲射擊、車載榴彈砲射擊等。

此外，解放軍西部戰區除公布這場演訓成果，前幾日也釋出部分駐地部隊雪域高原作戰的畫面，強調環境適應性作戰的能力，同時驗收實彈射擊成果。

▲解放軍步戰車高機射擊考核。（圖／翻攝《西路強軍號》官方微信）

對於中印邊境爭議線上潛在的危機，印度軍方也持續大動作挑明立場。據了解，對於能在高原上快速奔襲，不受制氣候條件的解放軍15式輕型坦克，印軍的T72主戰坦克及T90坦克對抗性明顯趨於劣勢，因此，印軍希望能從俄羅斯購買最新型T14坦克，以因應日漸複雜的邊境情勢及對手的裝備升級速度。

據印度斯坦時報報導，中印雙方均在邊境加強戰備軍力，印軍甚至於拉達克（Ladakh）東部地區部署防空系統，藉此威懾中國解放軍在當地的任何侵略行動，印度官員表示，「我們已經加強部署來應對中方的軍事集結，正嚴格監控實際線的一舉一動，做好充分準備，對解放軍任何威脅行動做出回應。」