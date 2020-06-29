動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知問誰





▲湯姓老闆在議員陪同之下出面道歉。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

因打著超可愛「浣熊店長」成為新IG打卡點的知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，近日遭爆該店店員將小浣熊綁在桌腳及「放狗咬小浣熊」影片，動保處在下午分別接走松山店及大安店的4隻浣熊，後續可能由動物園或專業人士飼養。老闆也在議員的陪同下，正式出面道歉。

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咖啡館湯姓負責人稍早發文寫下：「真的對不起，對於過去沒有善盡飼主的責任照顧好飼養的動物，不夠耐心來面對這些動物，鄭重跟社會大眾道歉。」他表示自己是首次飼養浣熊，但因不知道該如何飼養，「面對浣熊發情期很兇，不進籠子會兇咬，而希望請狗幫忙趕進籠子，這樣的方式似乎作（做）錯了，真的對不起。」

另外，湯姓老闆也在議員陪同之下出面時表示，新手飼養有問題也不知找誰問，沒有把浣熊顧好，跟大家說對不起。他也說以後不會再養浣熊了，而這兩家咖啡店如果有人想接手，他也願意頂讓。

▲動保處動保處29日下午前往咖啡店大安店接走二隻浣熊。（圖／記者黃士原攝）

小浣熊受虐事件影片曝光後，「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」今（29）日12點30日營業時間並沒有準備開門，直到1點時才有工作人員開起鐵捲門，不過員工表示今日不營業，讓兩組現場等候的客人大喊「可惜」，他們都是專程為了看浣熊才來這家咖啡店。至於何時再度營業，現場店員則是支吾說不太清楚。

▲動保處29日下午前往咖啡店大安店接走二隻浣熊，後續可能由動物園接手飼養。（圖／記者黃士原攝）

小浣熊受虐事件引起社會大眾關注，議員許淑華與鍾佩玲也在下午跟隨動保處一起前松山店（穿越九千公里交給你）稽查，動保處先是接走這裡的浣熊之後，再前往大安店（Touching感溫甜點咖啡by 穿越九千公里交給你）接走另二隻浣熊。

由於咖啡店可能休店，也不知會不會再度營業，除了浣熊被動保處接走之外，店內的貓是領養來的，將會由店內員工暫時安置。

「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因擁有文青裝潢、獨特「吸貓室」以及店內養了一隻超萌浣熊，吸引大批民眾朝聖。不過近日遭爆店內招牌小浣熊受虐事件，28日更有網友曝光一段影片，影片中可以看見一名男子牽著一條牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，小浣熊因無法逃脫只能無助的不斷嗚咽嚎哭，該男卻只是在一旁冷眼旁觀，絲毫沒有要遏阻狗的行為。

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