影／直擊民進黨立委持油壓剪！　30秒攻破議場大門

記者徐政璿／台北報導

為反對陳菊擔任監察院長，立法院國民黨團28日下午衝入議場，佔領主席台，並用鐵鍊反鎖大門，在佔領19個小時後，民進黨團在29日上午11時11分成功以油壓剪剪斷鐵鍊成功破門而入。民進黨立委林楚茵也在臉書貼出一段影片，可以看見綠委賴瑞隆雙手持油壓剪，另一名綠委蘇震清在一旁幫忙，過程中還狠狠奪走國民黨的鐵棍，兩人僅花約30秒的時間，就攻破議場大門。

國民黨團28日下午無預警衝入議場，民進黨團29日上午11時11分直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台。議場狀況排除後，院長游錫堃直接召開談話會，並由民進黨立委當左右護法，守住主席台讓會議順利進行。

還原整個攻防過程，林楚茵在臉書表示，決定「攻堅」第一時間，她被分到與賴瑞隆 、蘇震清一組，兩位委員很紳士，一位負責油壓剪剪斷國民黨鎖門的鐵鍊，一位則負責保護，讓女生先站在後面。

林楚茵說，賴瑞隆剪鐵鍊的過程中，國民黨立委還企圖用棍棒要攻擊，一個不小心，就可能戳到瑞隆的額頭或是眼睛，「為了避免同仁受傷，阿忠委員立刻決定『徒手奪棍』，我在後面高喊：沒帶手套，危險。結果，阿忠委員一個move，就把國民黨手中的棍子搶過來惹。」

立法院在混亂中通過民進黨的提案，將於6月29日至7月22日召開臨時會，處理前瞻二期預算、農田水利法、國民法官法3件法律案，以及國家通訊傳播委員會、考試院、監察院3項人事同意權案，同時也將處理華航、護照正名公決案。

▼國民黨團攻占立法院議場現衝突後 朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

▼國民黨團攻占立法院議場現場，藍委赴場外向支持者喊話。（圖／記者湯興漢攝）

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