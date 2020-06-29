退回不要的貼圖第二彈！LINE預告推「舊貼圖換10代幣」　7/5前開放全體用戶參與

▲LINE預告將從7月起再推出「貼圖換代幣2.0」活動。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE日前推出「貼圖換代幣」活動，讓用戶可以把舊貼圖換回代幣，但是僅有收到官方通知的用戶可以參加，這次LINE預告將在7月中再推出「貼圖換代幣2.0」活動，而且開放全體用戶參與，並大方升級到換回10代幣，只是必須要在7月5日以前追蹤官方帳號「LINE貼圖最前線」，才能取得兌換資格。

LINE貼圖推出滿六週年，隨著貼圖越買越多，用不到的貼圖也是越積越多，因此LINE日前推出「貼圖換代幣」活動，但只是為了測試水溫，所以僅開放給收到官方通知的幸運用戶參與，而用戶只要回收一組自行購買的貼圖，就能換回5枚LINE代幣（約台幣3.3元）。

▲LINE預告將推「貼圖換代幣2.0」活動：手機連結。（圖／翻攝LINE官網）

聽見用戶的聲音，LINE再次宣布將在7月中推出「貼圖換代幣2.0」活動，不過必須在7月5日以前追蹤官方帳號「LINE貼圖最前線」取得兌換資格，等於開放全體用戶參與，並從上次回收一組貼圖換回5枚LINE代幣，大方升級到換回10枚LINE代幣（約台幣6.6元）。

對於貼圖太多需要斷捨離的用戶，非常適合參與這次的活動，而且兌換次數無上限，但必須為自行購買的貼圖，如果是他人贈送或免費獲得的貼圖，都無法回收換代幣，想要參與這次活動退回貼圖的用戶，趕緊追蹤官方帳號「LINE貼圖最前線」。

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