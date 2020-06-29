快訊／傳游錫堃下令剪鐵鍊破門進議場　江啟臣：「我們會綁在一起」

記者楊蕓／台北報導

國民黨30多名立委28日徹夜佔領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，29日上午國民黨仍持續佔領議場。上午9點30分，黨主席江啟臣率領藍委們站在主席台，並不斷高喊口號「拒絕酬庸，撤換陳菊」。

▲國民黨團攻占立法院議場現場。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣表示，聽說立法院長游錫堃下令要用油壓剪剪掉鐵鍊，打算強制排除，「今天這些椅子擋住的不是門，擋住的是酬庸和不適任的提名」，黨團會持續堅守，如果動用警察，用油壓剪剪掉鐵鍊，屆時剪掉的是人民連在一起的心、是民意。

目前藍委持續佔領主席台，各出入口已被椅子擋住或用鐵鍊綁住，林為洲、蔣萬安把鐵鍊綁在自己身上，意味打死不退的決心，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場立委則持續在桌上噴漆。

江啟臣稍早發表談話時高呼，國民黨團所有委員站在這裡，我們絕不當橡皮圖章，「你用油壓剪來剪，我們大家都會綁在一起」，並強調只要有人受傷，民進黨團要負責。

原訂今天上午8點30分，立法院長游錫堃主持黨團協商，不過，由於國民黨立委無人出席，朝野協商破局，上午十點半將召開談話會，針對是否召開第10屆第1會期第1次臨時會進行討論。

另一方面， 民進黨團發動甲動，上午也緊急開會協商。據透露，會中有討論到怎麼衝、何時衝議場，但最後沒有結論，目前全員立法院待命中。

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