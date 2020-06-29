備戰600萬民眾擠郵局領三倍券　中華郵政擬7/8「銷售演練」

▲林佳龍視察郵局。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

行政院規劃發放三倍券振興經濟，中華郵政已領回首批實體紙本券，預計屆時將有600餘萬民眾透過郵局領取。交通部長林佳龍也要求中華郵政在發放前進行實地銷售演練，根據規劃，預計在7月8日進行。另為鼓勵郵局同仁辛勞，林佳龍也要求中華郵政研擬獎勵措施。

交通部先前曾召集中華郵政公司、交通部郵電司等相關單位開會研商，林佳龍在會中指示郵政公司在7月中旬前舉辦實地演練，並針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。

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▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

交通部表示，中華郵政已從中央印製廠領回首批紙本振興三倍券，等時間到了會將三倍券從責任中心局載運至全台1299家郵局或超商的統倉。

根據中華郵政的報告，振興券從運送警戒、窗口承辦員的教育訓練及數位課程、針對「一人郵局」如何加派人手、讀取健保卡或身分證之系統介接、點鈔機升級成具讀取並辨偽振興券的功能、各郵局存量電子地圖、大宗領取之預約、發放號碼牌的制度，均已著手規劃相關細節。據了解，中華郵政也預計在7月8日進行實地銷售演練。

▲林佳龍要求郵局實地演練發放振興券狀況。（圖／交通部提供）

林佳龍先前指示中華郵政，包括系統、作業SOP、動線、預約制度及號碼牌發放，應該從民眾的角度，設想各種可能的情境，民眾就算沒能很快領到，也應該妥善引導或預告等待時間，別讓民眾擠在郵局裡、或到處來回奔波。

他也提醒中華郵政要預設幾個必考的「狀況題」，例如票券庫存不足、運送車故障、網路斷線、系統主機當機、人潮爆量、郵局外停車亂象、號碼牌過號的遞補規定、號碼牌發完之後可否預發隔日的順位等情境，做好演練及沙盤推演。

至於近來中華郵政頻頻接下配送口罩、酒精，到接下振興券運輸、配送、領用、兌付等作業的重責大任，林佳龍特別指示郵政公司經營階層，研提對同仁今年這麼辛勞的獎勵措施，「政府全力支持！」

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