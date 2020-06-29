　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被「黑人的命也是命」忽視了　非裔受害者父親：他們留我自己奮戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國非裔男子傑米爾·肖（Jamiel Shaw）盼為遭非法移民殺害知兒子討公道。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國非裔男子傑米爾·肖（Jamiel Shaw）盼為遭非法移民殺害的兒子討公道，控「黑人的命也是命」忽視非死於警方暴力者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國非裔男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死在全國點燃「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，而佛洛伊德的家人也獲得超過1300萬美元（約新台幣4億元）的捐贈。然而，在全美為執法過當而死之非裔民眾尋求正義的同時，一位在2008年遭非法移民殺害的非裔青少年的父親傑米爾·肖（Jamiel Shaw）表示，因為自己兒子的死因非警察暴力，不僅從來沒有得到「黑人的命也是命」活動的支持，非裔領袖還迫使他「低調哀悼」。

傑米爾告訴媒體《Fox News》：「看來『黑人的命也是命』只為死於警方暴力的民眾討公道。我兒子在2008年遭到殺害，而當我向外界求助時，並沒有人理會我，尤其是那些非裔民權領袖，我原本還以為能夠得到大量非裔的支持。」

他又說到：「但由於兇手是非法移民，以及這些移民在加州（California）獲得支持的方式，沒有人願意站出來幫我，因為他們不想被捲入有關非法移民的案件，所以就留我自己奮戰。」

傑米爾的兒子小傑米爾·肖（Jamiel Shaw Jr.）在2008年3月被同時是非法移民的幫派分子佩德羅·埃斯皮諾薩（Pedro Espinoza）所殺害，原因是埃斯皮諾薩將其誤認為敵對幫派成員。

ET快訊
LINE推「退回不要的貼圖」　限時開放所有用戶都能用！
原民小妹遊覽車叫賣爆紅「變長髮正妹」！長大現況曝…網驚嘆：美
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

全家族28人染疫！他淚訴60歲爸「父親節前夕病逝」　最後對話留遺憾

快訊／4槍手「闖證券大樓掃射」　巴基斯坦恐怖攻擊至少5死！

被「黑人的命也是命」忽視了　非裔受害者父親：他們留我自己奮戰

糊塗爸爸把11個月大女嬰忘車上　32度高溫活活悶死

美國頁岩油先驅聲請破產保護　「切薩皮克」股價暴跌93%

密西西比州91票通過！移除州旗上「藍X」圖樣　新旗11月公投

全球確診數破千萬！專家：第二波疫情若爆發　各國已無力再鎖國

14歲少女抵抗2男性侵　反被淋汽油焚燒「全身80%燒燙傷」慘死

美國封殺中興、華為　波頓爆「習近平2度致電，向川普求情」！

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

全家族28人染疫！他淚訴60歲爸「父親節前夕病逝」　最後對話留遺憾

快訊／4槍手「闖證券大樓掃射」　巴基斯坦恐怖攻擊至少5死！

被「黑人的命也是命」忽視了　非裔受害者父親：他們留我自己奮戰

糊塗爸爸把11個月大女嬰忘車上　32度高溫活活悶死

美國頁岩油先驅聲請破產保護　「切薩皮克」股價暴跌93%

密西西比州91票通過！移除州旗上「藍X」圖樣　新旗11月公投

全球確診數破千萬！專家：第二波疫情若爆發　各國已無力再鎖國

14歲少女抵抗2男性侵　反被淋汽油焚燒「全身80%燒燙傷」慘死

美國封殺中興、華為　波頓爆「習近平2度致電，向川普求情」！

曾負債700萬！她只花3個月「月收破6位數」：3信念是關鍵

香草蛋糕＋柳橙淋醬超邪惡！蘆洲最美韓系咖啡館　抹茶咖啡超濃

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

僅限軍隊內部使用！　陸新冠疫苗已獲「軍隊特需藥品」批件

5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

國泰營區地上權案開標　全球人壽得標

錢櫃大火受害者出面控訴：業者態度囂張、北市府偏袒

貴賓犬裝落枕博關注！主人一喊「秒歪頭」...網笑噴：送電影學院吧

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

國際熱門新聞

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

首次曝光！國軍官兵現身美軍「特戰演訓」影片

她肚痛跑一半「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」尷尬了

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

3年減133公斤！獲封瘦身王

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

華裔女大生遭死魚式拖行！

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

全球破50萬死！東京、北海道創單日新高

他脫褲子　賣春女哭逃：太大支！

18秒震撼聯合國！紅裙妹車震官方急調查

更多熱門

相關新聞

西雅圖市長將重新管理「自治區」

西雅圖市長將重新管理「自治區」

據外媒《Business Insider》報導，由於本周末發生一連串槍擊案造成1死2傷，西雅圖（Seattle）市長宣布政府將重新管理「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone）。

潘斯二度拒說「黑人的命也是命」

潘斯二度拒說「黑人的命也是命」

美「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟遭警射殺

美「吊死樹上」黑人羅伯特兄弟遭警射殺

奶昔有怪味　3警指控下毒釀風波

奶昔有怪味　3警指控下毒釀風波

美黑人青年加州市政廳外上吊　民眾怒求真相

美黑人青年加州市政廳外上吊　民眾怒求真相

關鍵字：

黑人的命也是命 Black Lives Matter

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面