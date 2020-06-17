平均每小時1案！全台每年7800件動物救傷個案　史前館講座揭秘

▲台灣每年有超過7800件的野生動物救傷案！4月20日台東海端鄉通報了一隻中了「套索」的母熊。（圖／取自臉書「WildOne野灣野生動物保育協會」）

記者林育綾／綜合報導

台灣每年平均有超過7800件的野生動物救傷案，平均每小時就有1個案例待處理！而每隻傷病的野生動物背後都充滿故事，例如車禍而骨盆破裂的山羌、與母親分離的小熊。國立臺灣史前文化博物館將於7月11日舉行「野生動物救傷大小事」講座，希望將環境守護觀念融入生活，即日起受理報名。

國立臺灣史前文化博物館自2015年起成為環境教育場域，每年積極舉辦各種環境教育課程及培力講座，邀請專家學者分享環境教育議題，今年7月11日 (六) 09:30~11:30將於史前館國際會議廳，邀請「WildOne野灣野生動物保育協會」分享「野生動物救傷大小事」。

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▲台灣平均每小時就有1件野生動物救傷案例待處理。圖片為4月20日台東海端鄉通報了一隻中了「套索」的母熊。（圖／取自臉書「WildOne野灣野生動物保育協會」）

史前館表示，1992年聯合各國簽屬生物多樣性公約，宗旨在於保護生物多樣性。而生物多樣性分為3個層面，生態多樣性、物種多樣性、基因多樣性，其中「基因多樣性」的目標在於保護及復育野生動物個體，然而近幾年東部時常發現有野生動物個體受傷或是幼崽落單，像是2018年的南安小熊、2019年的利稻及廣原小熊，因此「野生動物救傷」成了重要的課題。

全台每年平均有超過7800件的野生動物救傷案，等於平均每小時就有1個案例待處理，而每隻傷病的野生動物背後都充滿故事性，包括車禍而骨盆破裂的山羌、與母親分離的小熊、近千隻因盜獵運輸緊迫而一隻隻死亡的食蛇龜、被流浪狗攻擊而傷口感染的穿山甲等等。

野生動物救傷工作可說是既繁重又充滿挑戰性，各種棘手的情況總讓人腎上腺噴發，身為一名獸醫師，該如何為無法言語又害怕人類的野生動物進行診治？在救與不救之間該如何決定？將於講座中探討，史前館歡迎有興趣民眾報名參與。

▲史前館舉行環境教育講座「野生動物救傷大小事」。（圖／國立臺灣史前文化博物館提供）

國內COVID-19(武漢肺炎)疫情雖已趨緩，不過配合入館將進行實聯制、體溫監測、消毒等防疫措施，亦請民眾留意個人健康，有呼吸道症狀時應佩戴口罩，並注意保持社交距離（維持室內1.5公尺、室外1公尺以上）。

「野生動物救傷大小事」即日起受理報名至7月8日（三）止，可於網路報名（網址https://forms.gle/nGnExE1DRDZUHn9z8），或請洽詢史前館環境教育推動小組089-381166轉561孫穩翔先生。

國立臺灣史前文化博物館

地址：台東市博物館路1號

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