影／國民黨團佔據議場　險與警爆肢體衝突　

▲國民黨立委佔據議場，險與警爆肢體衝突。（影／立委鄭正鈐辦公室提供。）

▲國民黨立委佔領立法院議場。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

為反對監察院人事案，立法院國民黨團28下午4時破門闖入立法院議場，至下午5點多，警力紛紛到場阻擋人員進入議場出入口，但側門、後門一度遭立委突破封鎖，林奕華、陳以信等則打開窗戶，往外丟出椅子，試圖讓媒體從窗戶爬進場內採訪，截至下午6點30分，國民黨團立委仍在議場內抗議，警察則持續坐在門外駐守。

▲國民黨立委佔領立法院議場。（圖／記者楊蕓攝）

國民黨立委洪孟楷表示，駐衛警不讓記者進入立法院議場二樓記者採訪席，這是過去未有的，過去在野號稱「人民的立法院」，如今卻黑箱不准媒體進入。而當立法委員詢問誰下令阻擋記者進入採訪，現場沒有任何警察能夠回應，如此不依法行政，實在令人無法接受。

國民黨團稍早發表聲明稿表示，國民黨團以行動向蔡政府發出最強烈的抗議，民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑，將在明天強行召開為期三周的臨時會，全力為陳菊護航，「國民黨團堅決反對，拒絕召開臨時會，要求蔡英文總統撤換陳菊，不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。」

國民黨團表示，做為最大在野黨的國民黨，只能以最激烈行動--自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議，也希望社會對提名陳菊為監察院院長不滿的民眾、社會團體，自此刻起以各種方式聲援此次的抗議行動，喚醒蔡英文總統及民進黨這群政客的良知。提名一個乾乾淨淨、有社會清望之士為監察院長，對蔡總統有這麼難嗎？民進黨嘴巴說要廢考監，執政後將考監委員提飽提滿，這就是民進黨的「進步價值」？這就是民進黨給台灣人民的「民主改革」？

針對國民團黨於今日下午佔據議場主席台，立法院長游錫堃表示，明天上午8點半即召開黨團協商，國民黨團及民眾黨團也有臨時會相關提案，他呼籲國民黨應理性論述，尋求最大共識。

▲國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／國民黨提供）