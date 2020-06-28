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台東警「1小時破竊案」失主正做筆錄竊嫌已逮回　還是通緝犯

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▲▼警方透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼警方透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市一名黃姓民眾日前晚間神色慌張地跑進中興派出所，向員警報案稱機車遭竊，所長顏敬庭立即啟動鷹眼小組展開追查，透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕，前後短短不到1小時便查獲人車，竊嫌竟還是金門地檢署發布之毒品通緝犯，全案製作相關筆錄後，以竊盜罪嫌移送法辦。

▲▼警方透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕。（圖／台東縣警察局提供，下同）

受害民眾表示，當天早上將機車停放在台東市更生、博愛路口後便進辦公室上班，不料傍晚下班後驚覺自己機車不見了，回想起自己上午可能停車後一時疏忽未拔鑰匙。

▲▼警方透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼前後短短不到1小時查獲人車。

員警據被害人描述研判機車可能遭人竊走，立即透過科技設備鎖定機車位置，同時發現竊嫌蹤跡仍出沒在台東市區內，承辦員警預測竊嫌可能行進路線，立即通報線上巡邏警網加強巡邏查緝，不到1個小時終於在台東市博愛、新生路口查獲失竊機車，當場人贓俱獲。報案黃姓民眾還在派出所辦公室製作機車失竊筆錄，員警就找回失車了，讓民眾大讚員警積極迅速的辦案熱忱，並對警察效率給予高度肯定。

▲▼警方透過科技設備追蹤竊嫌行車軌跡後，隨即調派線上巡邏警力圍捕。（圖／台東縣警察局提供，下同）

台東警察分局呼籲民眾對於自身機車平時應多加留意上大鎖，停車後注意機車鑰匙有無拔取，秉持「鑰匙帶著走，機車偷不走」原則，切勿給竊嫌有可趁之機。

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