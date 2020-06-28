營業額狂掉38%、虧損200億　Nike宣佈將分2波裁員

▲NIKE將精實公司，將裁員的資金轉作其他投資。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



受到疫情衝擊，許多知名企業都不堪衝擊。運動品牌大廠耐吉（Nike）也因為重大損失宣布裁員。從公司25日公布的財報數據顯示，Nike上季單季淨虧損7.9億美元（約台幣233億元），營收銳減38%來到63.1億美元（約台幣1863億元），創下2013年以來新低。

根據《CNBC》報導，耐吉的執行長多納霍（John Donahoe）向員工發出電子郵件，警告大家「公司即將被迫做出艱難的決定，可能會導致職位減少。」

根據公司財報顯示，因為疫情迫使大部分店面關閉後，銷售額下降38%，淨虧損7.9億美元。從3月以來，Nike股價累計上漲將近12%。26日股價下跌7.62%，以每股93.67 美元作收。

根據官方聲明，耐吉將建立更精實的公司，並且將公司轉變的更加符合未來的市場。公司內部正在轉移資源，希望能把錢投入在高潛力領域進行再投資。

耐吉所有店面已重新營業，而裁員則預計分成7月和秋天兩波進行。目前還不知道有多少人會受到影響，不過根據美國證交會的資料，耐吉擁有7萬6000多名員工，不知有多少比例的人會失業，但耐吉強調「公司對於資遣會盡法律義務，也會對過渡期的員工表示同情尊重。」