色誘3男狠殺棄屍！她入獄「交往殺人犯女友」過超爽　甜蜜做菜…還買刺繡枕頭當禮物

Triple killer Joanna Dennehy dating fellow murderer in prisonhttps://t.co/EPPj3M04rE — The Sun (@TheSun) June 28, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

現年37歲的英國女子喬安納（Joanna Dennehy）在2013年時，砍死3名男子後棄屍，而她也因此入獄服刑，不過近日傳出她在監獄裡，認識了另一名同樣也為殺人犯、25歲的女子艾瑪（Emma Aitken），並且墜入了愛河，兩人形影不離，日子過得十分甜蜜。

綜合外媒報導，喬安納在2013年3月跟4月的時候，先是色誘刺傷3人並將屍體丟在溝渠裡，後來又跟另一名同夥將2名男子刺傷，她在被逮捕後承認犯下謀殺跟殺人未遂的罪刑，遭判處無期刑，為英國第二名女子被處以這樣的刑責；艾瑪則是因為在一處俱樂部外，被發現與父親和男友殺人而入獄。

消息人士表示，喬安納跟艾瑪在監獄裡看對眼，並且墜入愛河，還一起購買了繡有名字的刺繡墊作為禮物；讓人傻眼的是，兩人似乎在監獄裡沒有任何的反悔之心，喬安納更在狂歡的時候自豪自己曾殺過人，並表示還會再做一次。

報導中指出，儘管監獄現在因為疫情而被封鎖，但喬安納跟艾瑪還是會在其他獄友待在房裡時，同時出去洗衣、做飯；許多犯人也因為喬安納的犯罪行為跟態度感到害怕，認為她不是好惹的。