辛巴威實施《無法解釋的財富令》　有錢人「資產來源可疑」恐遭沒收

▲辛巴威政府先前曾發放新貨幣來解決通貨膨脹的問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

辛巴威近期正面臨著十多年以來，最嚴重的一次經濟危機，長期下來的貪汙腐敗和各種措施的不足，都引來民怨。辛巴威當局決定，他們將行使《無法解釋的財富令》（unexplained wealth orders,UWO）的權力，針對「有錢人」的財富進行審查，如果無法解釋來源，資產就有可能會被沒收。

據BBC報導，辛巴威當局將實施2019年7月所通過的《無法解釋的財富令》，開始針對有錢人進行財富審查。當局表示，就算法院撤銷當事人貪汙的指控，只要沒辦法合理解釋財富的來源為何，還是會面臨資產被沒收的情形。

辛巴威反貪汙委員會（Zimbabwe's anti-corruption commission）的主席洛伊斯.馬塔達.莫約法官（Loyce Matanda-Moyo）表示，這個法令主要是針對有錢人，「這些人必須提供他們商品或服務的發票，且必須與所購財產的價值相匹配。我們還將檢查這些人是否正在納稅」。

事實上，辛巴威並不是第一個實施《無法解釋的財富令》的國家，愛爾蘭和英國都早在2017年時，引進了這項命令，要求個人解釋財富來源。

此外，監察貪汙腐敗的非政府組織「國際透明組織」（Transparency International）先前就曾在辛巴威發現，有一項新冠病毒醫療用品的採購案十分可疑，因為用品的價格高漲，表明了可能存在貪汙腐敗的情況。過沒多久後，辛巴威的衛生部長奧巴迪亞.莫約（Obadiah Moyo）就在20日被指控，預計將於7月再次出庭。