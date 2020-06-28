香港電台首次未獲港府邀請　七一升旗暨慶祝活動改由TVB製作

▲香港回歸20週年升旗儀式。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府往年在7月1日時，都會舉行慶祝香港回歸官方升旗儀式暨酒會，並由香港電台（RTHK）的一般節目組、公共事務組及教育電視部輪流製作活動內容。不過，香港電台今年首度未獲邀，改由電視廣播有限公司（TVB）作為這次節目製作承辦商，外界分析或與香港電台近期「表現不理想」有關。

此前，香港電台記者透過視訊訪問世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），提到WHO是否重新考慮接納台灣，遭港府批評違反「一中原則」並引起輿論一陣討論，再加上港台於「反修例」活動時，曾數度遭到港關切立場，被外界認為是無法繼續承辦慶祝活動製作的主因。

▲香港電台未獲港府邀請製作七一慶祝活動。（圖／香港電台）

《文匯報》報導，香港特區政府發言人表示，TVB是青聯聘用的節目製作承辦商，協助提供上述活動的場地佈置以及節目製作和轉播等服務，「民政事務總署過去會於5月初舉辦籌備會議，但今年因疫情影響，故安排在6月初才落實，遂於本年6月5日通知相關部門及機構出席籌備會議時，同步通知香港電台有關安排。」

對此，香港電台傳訊組總監伍曼儀提到，「今年未獲港府邀請製作七一升旗禮及酒會儀式，但會如往常負責分發訊號予本地電視台及特區政府新聞處。」

▲香港特首林鄭月娥於回歸20週年發表演說。（圖／翻攝自新華社）

《星島日報》昨（27日）報導，香港特區政府自1997年回歸後，每年會在7月1日舉行升旗禮及酒會儀式。過去多年的七一升旗禮及酒會儀式由港台的一般節目組、公共事務組及教育電視部輪流製作。由於港台近期表現不太理想，因此港府決定不邀請港台負責製作，並指港府未來或會收回由港台負責的活動或節目製作權。