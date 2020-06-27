通話錄音揪姦情！30年愛妻鹹濕曝「與男客激戰100次」　菸酒老闆崩潰提告

▲菸酒商行老闆控訴顧店的妻子與男客外遇，求償100萬精神賠償卻敗訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名羅姓男子經營菸酒商行，與曾姓妻子結婚30年，卻於2017年無意間於店內的錄音設備發現，曾女與張姓男客有親密露骨的對話，兩人甚至直接在店內的廁所「激戰3分鐘」，針對婚姻圓滿遭破壞，他決定向妻子、張男連帶求償100萬元精神賠償。

判決指出，曾女與張男的對話，曾說到「有阿…一直做一直想，好像第一、好像第一次的時候跟你那個…第一次沒有進去，第二次那個」、「有，抽抽抽抽抽…這樣，興奮吧？」、「那時候嘿阿，第一次那個，嘖…看你都拍謝拍謝（台語）。還衣服不敢脫ㄟ，不然那衣服脫著在等。」、「一年多了，那應該很多了啦。一百多次，有吧？有沒有？我幾乎…幾乎差不多3 、4 天一次啊，3 、4 天一次」、「你在我們家的時候，我那個真完全沒辦法睡覺，做做到天亮又想要」、、「一次颱風天。他出國啦，剛好颱風啊。在家裡最好啦，晚上睡覺做做，快天亮又可以…抱在一起，睡一個晚上」、「摸起來滑滑的…很好喔，想起來很好」、「兩個抱在一起多好。還可以一個晚上兩次，睡覺前天亮一次，還可以。嘿啊，這樣做很好，硬邦邦（台語）」。

▲羅男認為，對話中可得知妻子與男客有高達100次性行為。（圖／免費圖庫pixabay）

羅男控訴，從對話中可見通話內容極為露骨、曖昧，兩人趁他出國出差時在家發生多達100次的性行為，以男女朋友相處關係已有一年之久的時間，親密的往來嚴重破壞30年的婚姻關係，精神受到嚴重打擊。

張男提到，從錄音內容僅能辨認有女性聲音，無從認定通話對象為何，根本是羅的主觀臆測，另外針對廁所激戰一事，任職於台灣鐵路管理局的他，當天確實上下班都有打卡，足以認定絕無羅男控訴的侵權行為，而羅男直指通話內容出現他的別名，他覺得同音通同字非常多，不可就片面之詞就認定一切。

曾女則說，夫妻倆經營的菸酒商行屬開放式空間，常常會有客人進出買酒與她閒聊，更不可能做出不法行為，張男為店內客人，兩人的對話絕無妨害婚姻的事實，況且商行沒有到國外出差的必要，怎麼可能會有背著出國的丈夫，從事踰矩行為一事，另外認為羅的錄音檔為違法取得，請求排除證據。

對此，法官勘驗上述說詞、錄音檔，認為羅男提供的音檔品質不佳，不符聲紋鑑定條件，無從鑑定，且羅男無法舉出其列出的時間點，張男的在場證明及妻子外遇的確切證據，因此最終以無法認定有侵害配偶權，駁回羅男告訴，全案仍可上訴。



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