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快訊／台南女童雙腳發黑潰爛！　繼父認了：因為不乖，才潑她熱水

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▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」，繼父坦承動手。（圖／翻攝臉書）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南發生一起疑似虐童案件！一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，紛紛展開肉搜。起初女童繼父辯稱，小孩是自己洗澡時不慎燙傷自己，但28日社會局再度前往女童住處調查時，其繼父卻改口坦承，因為女童不乖，為了管教才用熱水懲罰女童，社會局隨後立刻啟動兒權法法律程序，並將對繼父提出傷害及兒權告訴。

這起案件發生在27日深夜，一名網友在臉書貼出女童腳部燙傷的照片，而透過照片可以看到，女童雙腳被嚴重燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛，讓網友看了相當憤怒，紛紛展開肉搜。

▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」，院方表示，目前傷勢穩定，但仍需留院觀察。（圖／翻攝臉書）

起初，女童父母辯稱，女童是自己去浴室洗澡時不慎燙傷自己，但警方及社會局介入調查，並在28日再度前往女童住處了解詳情，而詢問過程中，女童繼父卻突然改口，坦承是因為女童不乖，為了管教才用熱水潑灑女童，造成女童雙腳嚴重燙傷。

社會局表示，女童繼父供稱，並非沒帶女童就醫，強調事後他發現女童傷勢嚴重，就立刻將女童帶去診所看醫生拿藥，幾天後發現傷勢似乎好轉，才改用他平常工作所使用，且有效的藥膏幫女童擦拭治療。

▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

▲台南女童被送往急診畫面。（圖／地方中心翻攝）

此外，醫院表示，女童傷勢穩定，但為確保感染風險，目前仍需留院觀察。社會局也強調，目前已將女童緊急安置，並且也立刻啟動兒權法的法律程序，未來也將積極蒐證，並對女童繼父提出傷害及兒權告訴。

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