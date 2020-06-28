雙腳裹滿紗布！台南女童虛弱躺病床　阿嬤痛訴「繼父生母輪流打」：還不讓送醫

記者吳奕靖、陳韻如／台南報導

台南發生一起疑似虐童案件！一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，紛紛展開肉搜。據了解，這名女童已經在台南某間醫院就醫，而女童阿嬤接獲消息後，也立刻前往照護。此外，女童親友也透過視訊詢問事發經過，女童阿嬤除了說明女童遭燙傷原由外，更曝光了女童早晚都遭打得經過，讓人相當心疼。

▲台南女童虛弱躺床，阿嬤痛訴，繼父生母阻擋送醫，還報警將她趕出家門。（圖／翻攝臉書）

這起案件發生在27日深夜，一名網友在臉書貼出女童腳步燙傷的照片，而透過照片可以看到，女童雙腳被嚴重燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛，讓網友看了相當憤怒，紛紛展開肉搜。

▲女童雙腳嚴重發黑潰爛，網友見狀氣炸，紛紛展開肉搜。（圖／翻攝臉書）

據了解，女童目前已送醫救治，其阿嬤接獲消息後也立刻前往照護。女童阿嬤事後向親友透露，女童確實是自己燙傷，但女童早晚都被繼父跟媽媽毆打，早上媽媽打完，晚上換繼父打，而當她看見女童傷勢後要帶女童就醫，但卻遭到女童繼父阻止，甚至報警將她趕出家門，讓她相當焦急。

此外，在案件曝光後，正義哥徐奕第一時間就趕抵現場，而同時也有不少網友撥打投訴電話，將近300多通電話讓他接到手軟，連手機都發燙，而目前他已在台南醫院，並也與親友對話掌握詳細狀況，而目前警方也將介入處理，後續詳細情形也仍在調查當中。

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