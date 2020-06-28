賣麵每月「淨賺8萬」爽牽C180曬鈔票照！　內行噓爆：同學路邊攤月入40萬

▲有些麵攤可以月入數十萬。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

很多小吃店可以靠著平民美食屹立不搖30年，可見做這行有著強大潛力，收入也比一般人想像更豐厚。一名網友透露，他國中同學畢業後就回家幫忙賣麵，對方與爸媽三個人共同撐起一家店，沒有另外請員工，卻常見到他在臉書PO出大把鈔票，「打聽之下才知道，他家麵攤可以月入8萬，扣掉成本。」

原PO在PTT表示，對方國中畢業後沒繼續升學，而是回到家裡和爸媽一起經營麵店，打開對方臉書，好幾篇貼文都是在炫耀自己這個月賺了多少，也高調曬出白花花的鈔票，最近還新買了賓士C180。由於對方麵攤沒有請員工，自己人來做就省下人力成本，聽說每個月扣掉食材、水電等成本，可以穩定收入8萬元，「這樣算強嗎？」

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▲如果是三個人賺8萬算少。（圖／翻攝自PTT）



網友回應，如果一家三口淨賺8萬，換算下來一個人才2萬7000元，其實並不算很賺；若是一個人能淨賺8萬，三個人就賺24萬，這種程度的收入才算是很不錯，「有夠慘，你如果1個人可以分到淨利8萬塊還說得過去，全家忙成這樣才賺8萬塊，還不如出去打工」、「他的意思應該是他一個人8萬，加他爸媽是24萬，如果是三個人8萬超少」、「三人月入八萬還買c180，不是打腫臉撐（充）胖子就是買中古車。」

其他人也分享身邊經驗，其實賣吃的只要能穩定經營，收入都不會差到哪去，「家人台積電32歲退休，改開早餐店月入40萬，供參考」、「我叔叔冰店夏天1日營業額就8萬了」、「吃的做起來很賺，朋友家做吃的平均個人8~15萬」、「我一個同學擺路邊攤賣飯麵，月收40萬。」不過網友也提醒，創業賣小吃風險很大，並不是每一間麵攤都穩賺不賠，「別把賣吃的說的像神一樣，大賺的只有少數，大部分都被店租吃垮了」、「每天備料煮麵超過12小時不是人幹的」。

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