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假加班真打工！台南公務員「溜去麵店賺外快」…回頭爽報9000加班費

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▲楊姓女子在租處尋短身亡，造成該屋成兇宅，房東向楊女父母提告侵權損害賠償，台南地院認有理由判賠286萬餘元。（圖／記者林悅攝）

▲台南地院判王女1年10個月。（圖／記者林悅攝）

記者黃可昀／綜合報導

台南市政府環保局一名王姓女員工任職超過30年，前年卻在加班費上動歪腦筋，向公司申請加班其實是偷跑去牛肉麵店兼職，忙完再跑回辦公室打卡，利用這種奧步賺得8704元，直到被民眾檢舉才趕緊吐回加班費，但仍遭台南地院依「利用職務詐取財物罪」判刑1年10個月。

判決書指出，王女自2010年開始擔任衛生稽查員，2018年8月至10月間申請不實加班共32小時，事由皆為「資源回收」，實際上卻未依規定在辦公室加班，而是騎車跑到附近的牛肉麵店打工，結束後再返回辦公室打卡。

▲▼門禁,門禁卡,電梯,感應。（示意圖／記者黃可昀攝）

▲麵店忙完再返回辦公室打卡。（示意圖／記者黃可昀攝）

王女表示，因為多年友人重病發作，需要人協助，她才會貪圖一時便利，外出幫友人處理事務的同時還浮報加班，一開始就知道這行為已違反法律，但仍抱著僥倖心態一邊賺外快一邊賺加班費。

這種「兩頭賺」行徑維持了2個月就被人投訴，廉政署派人跟監16天確認王女假加班真打工，便依照貪汙重罪嚴辦，她得面臨至少7年的徒刑。王女一聽到如此嚴厲的懲罰，馬上主動繳回所領加班費8704元，並表達後悔及彌補之心。台南地院考量她過去30年工作表現良好，且配偶已到退休年齡、子女仍處於求學階段，家人又患有嚴重疾病需付龐大醫藥費，所以從輕處分1年10月、緩刑3年；公懲會也將她降一級改敘，每個月減薪600元。

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