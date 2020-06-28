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滯留機場15天！陸婦人怒PO文：中國香港都不准入境...睡地慘況曝光

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▲香港機場。（圖／記者黃士原攝）

▲香港機場。（示意圖／記者黃士原攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，一名搭乘英國航空到香港、準備前往廣東珠海的劉姓老婦人，在香港機場滯留了15天！因香港不准非居民入境、簽證到期無法原路返回英國、不能轉機到大陸，被三方拒絕的她在微信發文求助，「中國公民，中國香港都不准入境！怎麼辦！怎麼辦！怎麼辦！」。

據《香港01》報導，劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍，因不是香港公民她無法入境，加上簽證只有7天，所以無法在港強制隔離14天，她曾要求隔離檢疫，但也被拒絕。

老婦在微信PO文，稱「我要求香港機場把我『押送』回珠港澳大巴上也不行，我要求轉一個航班飛往內地任何一個機場也不行」，曾向中聯辦、「大使館」求助，但他們的回答是「一國兩制，港人治港，我們不好插手」。

老婦表示，她持有中國身份證及中國護照，是中國公民，因患有糖尿病，每天需注射胰島素，同時患有心臟病，需要買藥但買不到，「我要求回大陸去看醫生，他們不讓！」

在機場逗留期間，只有航空公司職員給老婦瓶裝水和餅乾，她5天都吃不到米飯，後來有陌生人送上便當、乾糧、飲品及口罩；她本來睡在椅子上，但後來有人搬走椅子，因此只能睡在地上，雖然後來獲發毛毯，但因為很冷長了紅疹。

▲香港機場,機場,航廈,飛機誤點,飛機延誤,出國,登機門。（圖／記者于佳云攝）

▲香港機場。（示意圖／ETtoday資料照）

劉姓婦人的友人指出，劉婦到英國探親，13日乘英國航空航班來港，原本打算前往珠海，來港機票早於半年前已經預訂，不知道香港不許非港人入境，而購票網站也從未告知此事，她現在希望可以轉飛福州、南京等城市，但因現行政策下，不准有人從香港轉機到大陸，她只能滯留在機場；老婦被要求原路返回，但其英國簽證已到期，身上的錢也所剩不多。

對此，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超醫生認為，留在機場15天之久，既有傳播病毒予他人的風險，也可能導致機場員工把病毒帶入社區，情況十分不理想；港府倘未能解決現行轉機問題，應暫停所有轉機服務。

機場管理局則回覆，對於滯留機場旅客，會安排隔離區域避免與其它旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地；目前已向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。

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