台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏季消暑，一起到台南大內品嚐白堊土地質種出的芒果好滋味吧！市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕，現場並參與採摘大芒果儀式及與豐收特務車合照，象徵大內農產豐收滿載。

郭國文立委及尤榮智、吳通龍、陳秋宏議員等民意代表也到場表達對農產行銷的支持。



黃偉哲市長表示，大內芒果年產量達3000公噸，產量可觀，產銷也都做得很不錯。市府會繼續努力，持續挹注力道，讓芒果不但在國內外熱銷，更要往「吃到漲價」的目標前進。





大內區公所指出，大內區多雨水不易積滯的山坡地，結出來的芒果口感特別Q彈，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等應有盡有，預估今年產量達3100公噸，更有深具蜂蜜香氣與土芒果口感的「黃金蜜芒果」可供選用，其成熟時籽邊的果肉更呈現半透明狀，既滿足視覺享受又深具甜度滋味，大內芒果節訂於7月5日舉辦，歡迎民眾在活動期間上午9時至下午2時，到大內青果集貨場採買選購白堊土地質種出的芒果好滋味。





「大內料理芒一夏」活動內容精彩，包括蘭花組盆DIY、親子闖關遊戲、好農市集、大江城二手市集等，首次與大內蘭花生技會館合作的蘭花組盆DIY活動非常適合親子同樂，還可享限額的現場報名優惠。另外，上傳照片打卡就贈限量好禮，參與闖關活動成功者還贈送限量芒果手工冰淇淋1份。

・一年四季一瓶就搞定