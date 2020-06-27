　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夏季消暑，一起到台南大內品嚐白堊土地質種出的芒果好滋味吧！市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕，現場並參與採摘大芒果儀式及與豐收特務車合照，象徵大內農產豐收滿載。

郭國文立委及尤榮智、吳通龍、陳秋宏議員等民意代表也到場表達對農產行銷的支持。

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，大內芒果年產量達3000公噸，產量可觀，產銷也都做得很不錯。市府會繼續努力，持續挹注力道，讓芒果不但在國內外熱銷，更要往「吃到漲價」的目標前進。

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大內區公所指出，大內區多雨水不易積滯的山坡地，結出來的芒果口感特別Q彈，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等應有盡有，預估今年產量達3100公噸，更有深具蜂蜜香氣與土芒果口感的「黃金蜜芒果」可供選用，其成熟時籽邊的果肉更呈現半透明狀，既滿足視覺享受又深具甜度滋味，大內芒果節訂於7月5日舉辦，歡迎民眾在活動期間上午9時至下午2時，到大內青果集貨場採買選購白堊土地質種出的芒果好滋味。

▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲27日出席大內芒果芒一夏記者會，為下週登場的大內芒果節活動預先揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「大內料理芒一夏」活動內容精彩，包括蘭花組盆DIY、親子闖關遊戲、好農市集、大江城二手市集等，首次與大內蘭花生技會館合作的蘭花組盆DIY活動非常適合親子同樂，還可享限額的現場報名優惠。另外，上傳照片打卡就贈限量好禮，參與闖關活動成功者還贈送限量芒果手工冰淇淋1份。

・一年四季一瓶就搞定

ET快訊
驚悚撞擊畫面曝！陽明山仰德大道「休旅車失控撞機車」　5歲童遭
「忍牙30年繳5萬」房貸占4成...公務員夫妻不敢買！網嘆：
離婚庾澄慶11年！　伊能靜盼18歲兒子「你要像爸爸，別像我」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南一中校友會辦講座　賴清德、黃偉哲受邀出席讚譽陳耀昌教授的奉獻

白河蓮子正得時　賴清德、黃偉哲力促端午伴手帶白河蓮子及農產品回家

台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎　黃偉哲代言芒果熱銷

雨下不停視線差　嘉義騎士未注意車前路況與轎車發生擦撞

成軍不到1年！　屏東TENG騰CrossFit龍舟隊…鹿港龍舟錦標賽奪冠

有夠衰！通緝男載他去上工　等紅燈後座友人「一個動作」…警察發現了

嘉縣太平、圓崇兩校　中埔鄉幼陳張秀琴獲杏壇芬芳獎

閒置校舍供長照使用　埤前國小分校轉型將供老人或社區共餐

水上國中女子籃球隊刷新隊史紀錄　勇奪全國第六

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

台南一中校友會辦講座　賴清德、黃偉哲受邀出席讚譽陳耀昌教授的奉獻

白河蓮子正得時　賴清德、黃偉哲力促端午伴手帶白河蓮子及農產品回家

台南大內芒果節跨界蘭花DIY 　邀請民眾搭乘山博行假日公車遊台南吃芒果

台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎　黃偉哲代言芒果熱銷

雨下不停視線差　嘉義騎士未注意車前路況與轎車發生擦撞

成軍不到1年！　屏東TENG騰CrossFit龍舟隊…鹿港龍舟錦標賽奪冠

有夠衰！通緝男載他去上工　等紅燈後座友人「一個動作」…警察發現了

嘉縣太平、圓崇兩校　中埔鄉幼陳張秀琴獲杏壇芬芳獎

閒置校舍供長照使用　埤前國小分校轉型將供老人或社區共餐

水上國中女子籃球隊刷新隊史紀錄　勇奪全國第六

袁詠琳拼上熱搜「曝10年心酸故事」　楊丞琳被惹哭...心疼喊話：我眼沒瞎！

信義計畫區僅7戶豪宅社區　吸文物收藏家斥資億元入手

不斷更新／林泓育、郭嚴文陽春砲　5局統一10比3樂天

獨／韓女星百萬MV男主角是台灣人！親揭夢幻耳語場景「真相超出戲」

不斷更新／戴培峰轟完張志豪轟　兄弟5局4比2要回領先

自強號冒白煙！中壢站燒焦味瀰漫…台鐵緊急疏散乘客

老爸流鼻血…彰化男陪上救護車　「沒有闖紅燈」怒拉方向盤嗆「下車」

捐50塊被罵翻！Virgil Abloh直接拍賣「未上市」限量鞋　所得550萬全數捐出

報復性在夯什麼？網曝真相「仇恨環境用語」　台灣慣用詞已被遺忘

萌喵先天後腳畸型仍努力踏踏！　勇敢踏出「幸福貓生」

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

「罷免王浩宇」籲中壢人　端午連假來罷王

通緝男載友人去上工　因他一個動作遭逮

故宮南院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」

竹崎警破獲假古董商起出470斤茶葉

綠島現「報復性遊客量」　女狂吐送醫

台鐵元氣便當　每日7款口味全台開賣

馬武佐野郡山大火野生動物紛紛逃出

西螺名店正莊麻糬　遺孀承襲老闆莊孟釗志願支持消防

嘉義縣長慰問員警辛勞

嘉義市購物節消費滿600登錄可抽汽車

嘉義藝術節親子日　新馬戲、布偶唱跳同樂

「林鐵之心」感受林鐵人堅毅及溫暖

更多熱門

相關新聞

台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎

台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎

台南國際芒果節繼走馬瀨農場開幕，緊接著在百果之鄉的楠西登場！台南市長黃偉哲27日繼續行銷擁有夏日紅寶石美稱的芒果，來到台南最大芒果產區的楠西，為「愛文芒果王」等獲獎者頒獎，頒獎結束後又來到市集與民眾及攤商同樂，邀請大家作伙來品嚐既消暑又甜蜜的芒果冰，做行銷優質台南芒果的最佳代言人。

台南國道8號車禍搶救小客車駕駛送醫

台南國道8號車禍搶救小客車駕駛送醫

天熱狂嗑芒果！她全身癢疹、指尖發黃

天熱狂嗑芒果！她全身癢疹、指尖發黃

黃姓男子以手機下注簽賭香港六合彩判無罪

黃姓男子以手機下注簽賭香港六合彩判無罪

這個夏天很熱情來台南消暑正好

這個夏天很熱情來台南消暑正好

關鍵字：

台南大內芒果

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

民法修正　男女統一18歲結婚

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／07：27地牛翻身！　全台有感

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面