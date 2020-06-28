要收假了！國道9大路段今超塞　國5「車程增7倍」恐連塞10小時

▲交通部長林佳龍今日視察高公局交管中心。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

今（28）日是端午連假最後一天，交通部高公局表示，今日將有九大地雷壅塞路段，包括國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統，其中國5行車時間增7倍，20時車流才紓解。

高公局表示，預估今日國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.1倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲高公局呼籲用路人多利用替代道路。（圖／高公局提供）

今日的交通疏導措施包括14到21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，今日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等，建議北向用路人儘量於上午時段出發，利用免收費時段上路。

▲收假日壅塞路段預測。（圖／高公局提供）

另外公路總局表示，今日各大風景區仍有短程出遊旅次，台1線水底寮、台9線蘇花改、台61線等路段預估於早上開始出現北返車潮，銜接國道路段台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道、台64線接國1五股交流道等路段可能有車多情形。

高公局呼籲，用路人出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6，短途民眾則儘量利用省縣道，不要上國道。

▲端午連假第三天國5北上路況壅塞。（圖／翻攝高公局即時影像）

今（28）日國道壅塞路段：

國1

⚫下午北向

15-18時西螺-埔鹽系統 (4倍)

15-18時南屯-后里(4倍)

16-18 時新竹系統-竹北 (4倍)

國3

⚫下午北向

16-18時關西-大溪 (4倍)

16-18時大山-香山(4倍)

16-18時竹山-中興(3倍)

16-18時霧峰系統-霧峰(3倍)

國5

⚫下午北向10-20 時宜蘭-坪林(7倍)

國6

⚫下午西向16-18 時舊正-霧峰系統(3倍)

▲端午連假期間，高公局同仁監控即時路況。（圖／記者張榮恩攝）