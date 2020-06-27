民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

法務部最近預告，打算將民法成年年齡下修至18歲，同時男女結婚年齡一併調整至18歲；換言之，正轉大人的高中情侶，能不經父母同意結婚。消息一出，在網上掀起熱論，不少人吐槽，「修法也許出於善意，卻沒有全面思考過細節，及可能衍生的問題」、「不論是否符合民情，居住正義重要多了吧，輕重緩急不分」。

自民國18年5月23日公布，《民法》第12條有關成年年齡為20歲的規定，迄今超過91年，法務部在各方考量下，認為有修正的必要。

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法務部指出，將18歲視為「完全行為能力」的成年人，不僅是跟全球170個國家接軌，也是跟現行刑法負「完全責任能力」及行政罰法處罰對象的年齡一致，當然也考量了當今青年身心發展現況。

▲大多網友吐槽，迫切修法的不先修。（圖／ETtoday粉絲團）

此外，男女結婚年齡也將統一調整為18歲；也就是說，打破以往在父母同意下「男18歲、女16歲」可以結婚的規定，現在未滿18歲男女均禁止結婚；不過，修法後只要年滿18歲，就算還在念高中，若雙方想結婚，不用經過父母同意也可以去登記。

對此，許多網友一面倒質疑，為何不先修較為急迫、且更具爭議的部分，「重點是酒駕、隨機砍人的法案不先修，修這個莫名其妙的做什麼」、「要修的是隨機殺人、虐童、酒駕、虐待動物」、「該修的不修，不用修的亂修，讓社會四不像，，亂七八糟」、「該修的不修，修這種543的」、「是台灣過於自由嗎？該修法不修法、亂搞最會，公投那些有什麼用。被害人永遠比加害者更可憐，以後的台灣真不敢想像」。

另外，家長們也不禁擔憂，「增加離婚率、單親家庭、心智EQ都不成熟的年紀，相對衝突會增加」、「現在的小小孩父母保護得太好，18歲很多心智都不成熟，如果結婚會造成社會及家庭的負擔」、「累的又是我們這一代...都丟給阿公阿嬤顧」。