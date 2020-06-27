探訪「多納一線天」遇山崩！恐怖沙塵暴狂襲…父緊抱女兒躲岩縫：爸爸愛你

記者黃子倩、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄茂林「多納一線天」是多納魯凱族人的聖地，由於地形獨特、又有「鬼斧神工」之稱，因此吸引不少熱愛探險的旅客前往，但林姓網友26日帶著女兒前往一線天探訪美景時，卻遇上山體崩塌，霎時風光明媚的幽靜山谷被沙塵暴掩埋，四周漆黑一片，林姓網友只能緊緊抱著女兒躲進石縫，一度以為真的要被活埋了，還感性地在女兒耳邊說「爸爸愛你」，所幸最後安全逃出，回首靜謐的山林峽谷，「這是我人生覺得距離死亡最近的一次！」

▲多納一線天山崩，現場揚起濃烈的沙塵暴。（圖／網友授權提供）

林姓網友表示，一直以來自己都相當熱愛冒險，自認擔子也不算小，「但是今天真的有害怕到，感覺真的是在生死關頭走了一回，這是我人生覺得距離死亡最近的一次！」

▲林姓網友帶著女兒與好友一同到一線天溯溪，豈料靜謐的美景中卻暗藏凶險。（圖／網友授權提供）

26日一早，林姓網友與一群溯溪同好前往多納一線天，一路邊走邊玩、逆流而上，由於當時水流有點大，因此林姓網友先爬上一處水流湍急的小瀑布，架好繩索準備將大家一一拉上來，不料這時前方突然傳來「轟」一聲巨響，短短數秒的時間，濃烈的沙塵暴瞬間迎面襲來，「我趕緊抱緊女兒躲到石縫下，雖然女兒就在我眼前，但因為沙塵暴什麼都看不到，眼前一片黑，那一瞬間，我抱緊女兒，在她耳邊說『爸爸愛你』，我真以為我跟女兒要被活埋在這個山谷了！」

時間過去了幾秒，林姓網友為了求生，腎上腺素激增，要女兒憋氣一起衝下去，「因為陽光完全被沙塵暴遮住了，什麼都看不到，我只能抱著她，順著水流直接衝下瀑布，流到岸邊後，我趕緊將女兒安置在高處，沙塵才慢慢散去！」雖然父女倆滿身泥濘，模樣狼狽萬分，但劫後餘生兩人都備感慶幸，而一同溯溪的好友也都安全無恙，林姓網友忍不住直呼「活著真好！」

對此，六龜分局基於安全考量，27日上午7時許已經封鎖多納一線天，目前禁止遊客進入。

▼爸爸為了求生腎上腺素激增，抱著女兒一起衝下瀑布，所幸最後眾人安然無恙。（圖／網友授權提供）