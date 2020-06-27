索賄19次遭免職！前職安檢查員「失業+妻提離婚」求輕判　法官怒：不值同情

▲莊員索賄過程形同地痞流氓，遭法院判處有期徒刑14年10月。（圖／翻攝自Google Maps）

記者莊智勝／高雄報導

勞動部職業安全衛生署南部職業安全衛生中心前莊姓檢查員因沉迷職棒簽賭，欠下賭債，竟突發奇想利用職權向廠商索取財物，於民國106、107年間索賄多達19次，更收賄上百萬元。案情曝光後莊員遭到免職處分，不但中年失業，退休金也泡湯，同時妻子更提出離婚要求；莊員向法官陳述，自己因案嘗遍人情冷暖，處境淒涼，盼法官能夠從輕發落。但高等法院高雄分院法官認為，莊員索賄行為如同地痞流氓，嚴重玷汙官箴，不值得同情，因此維持一審判決，判其有期徒刑14年10月，全案仍可上訴。

判決書內容指出，莊員自民國94年起於南區職安中心擔任檢查員，但106年時莊員因沉迷職棒簽賭欠下債務，竟挺而走險向廠商索取賄賂；106年7月，某公司職員因在宿舍洗澡時意外身亡，莊員前往現場進行職災調查時，故意以種種理由刁難，並向負責人直言「我被銀行催繳信用卡費跟貸款，急需用錢，你能不能幫忙？」隨後還伸手比「2」，成功索賄20萬元。

莊員食髓知味，隨後多次以各種理由向廠商負責人索賄，如若對方不從，莊便以各種理由刁難，不讓職災案辦理結案復工，甚至還威脅對方，「我全省都有認識勞檢員，不管你到哪裡施工，我都能找人去你工地檢查！」以此類似手法成功索賄19次，金額高達上百萬元。

107年3月，莊員在未經報備下私自前往工地進行職安檢查，並羅列各種缺失，向負責人勒索「討紅包」，得手8萬元後，又於2日後前往工地辦公室勒索12萬元。負責人為此感到不悅，認為莊員貪得無厭，憤而報警處理，全案因此曝光。

高雄地院109年1月審理，法官依貪污治罪條例判處莊員有期徒刑14年10月，並褫奪公權5年。莊員因本案曝光後遭到免職處分，中年失業頓失經濟來源，不但退休金泡湯，就連妻子也提出離婚要求，莊員自訴因本案嘗遍人情冷暖，晚年處境淒涼，因此上訴祈求法官能夠輕判。

高等法院高雄分院審酌，由於被害人證稱，莊員索賄毫無道德可言，過程像是「黑道要你買兄弟茶一樣」，更稱「若是黑道，還可以報警處理」等語。法官由此認為，莊員行徑形同地痞流氓，嚴重玷污官箴，公權力亦因之淪為可交易之籌碼，間接貶低所有戮力從公之公務人員尊嚴，因此駁回上訴，維持一審判決，全案仍可上訴。

欸~妳過來一下！妳過來一下

二手票券豐富你的生活