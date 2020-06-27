嘉義天赦手編「時中帽」意外爆紅　訂價3000元訂單接不停

▲陳時中日前南下嘉義就頭戴溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽，「時中帽」因此聲名大噪。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前為了歡迎鋼鐵部長陳時中到訪，特別向溪口鄉天赦竹編發展協會訂製一款手編竹帽送給部長。據了解，「天赦」代表天赦免，是「平安」的意思，新冠肺炎疫情天佑台灣，台灣平安，這頂「時中帽」也在陳時中代言加持後，聲名大噪，協會理事長邱明正和蔡世緯等人表示，至今接到幾十頂訂單。

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▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽，由於編織費工費時每頂三千元。（圖／嘉義縣政府提供）

天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也是溪口鄉特有的傳統工藝。而「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽，耗工廢時，每頂造價3000元。

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會。（圖／嘉義縣政府提供）

過往農村社會與竹器有著濃厚的感情，早期舉凡竹簍、竹籃、竹椅、甚至是竹管仔厝，都是用竹子做的，5、60年代天赦聚落幾乎家家戶戶都從事竹業，天赦部落從事竹業至今已有百年歷史，該協會總幹事蔡世緯的祖父就是以蓋竹管仔厝為業，很慶幸這項技藝能傳承至今，卻也因為部長陳時中的頭戴加持意外宣傳了嘉義傳統的工藝文化。

▲嘉義縣訂製手編竹帽要給陳時中意外爆紅。（圖／嘉義縣政府提供）

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