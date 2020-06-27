　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義天赦手編「時中帽」意外爆紅　訂價3000元訂單接不停

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲陳時中日前南下嘉義就頭戴溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽，「時中帽」因此聲名大噪。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前為了歡迎鋼鐵部長陳時中到訪，特別向溪口鄉天赦竹編發展協會訂製一款手編竹帽送給部長。據了解，「天赦」代表天赦免，是「平安」的意思，新冠肺炎疫情天佑台灣，台灣平安，這頂「時中帽」也在陳時中代言加持後，聲名大噪，協會理事長邱明正和蔡世緯等人表示，至今接到幾十頂訂單。

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽，由於編織費工費時每頂三千元。（圖／嘉義縣政府提供）

天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也是溪口鄉特有的傳統工藝。而「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽，耗工廢時，每頂造價3000元。

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會。（圖／嘉義縣政府提供）

過往農村社會與竹器有著濃厚的感情，早期舉凡竹簍、竹籃、竹椅、甚至是竹管仔厝，都是用竹子做的，5、60年代天赦聚落幾乎家家戶戶都從事竹業，天赦部落從事竹業至今已有百年歷史，該協會總幹事蔡世緯的祖父就是以蓋竹管仔厝為業，很慶幸這項技藝能傳承至今，卻也因為部長陳時中的頭戴加持意外宣傳了嘉義傳統的工藝文化。

▲嘉義縣溪口鄉天赦竹編發展協會訂製手編竹帽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣訂製手編竹帽要給陳時中意外爆紅。（圖／嘉義縣政府提供）

隨手拍都是美照


 

ET快訊
台北vs中南部「後段班年收都37萬」　他不解：為何硬擠台北？
郭書瑤沒穿內衣跳舞「巨胸狂晃」掉出來！走光真相曝…畫面讓經紀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北vs.中南部「後段班年收都是37萬」　他不解：為何硬擠台北？網突破盲點

租電動車！「燈亮→沒反應」他慌了　客服憋笑破盲點！一票人簽到：長知識

嘉義天赦手編「時中帽」意外爆紅　訂價3000元訂單接不停

指考點解／生物「實驗題」最重要！補教師提20重點　新冠、豬瘟出題大

國5湧北返車潮！時速不到40km　高公局估「恐塞到深夜11點」

這個夏天很熱情來台南消暑正好　市府：台南清涼消暑避暑攻略送給你！

同事超愛吃！夏日特餐「滿滿青銅金龜」...味道曝光　網嚇爆：牽絲欸檳榔

清大、交大排行前4為何沒有醫學系？內行人揭密：專業不同

能參觀維修基地、還有實作課程　高鐵4梯次暑假營隊又要來了

路邊攤買3顆水蜜桃！她結完帳「越想越不對勁」　傻問：我被詐了？

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

台北vs.中南部「後段班年收都是37萬」　他不解：為何硬擠台北？網突破盲點

租電動車！「燈亮→沒反應」他慌了　客服憋笑破盲點！一票人簽到：長知識

嘉義天赦手編「時中帽」意外爆紅　訂價3000元訂單接不停

指考點解／生物「實驗題」最重要！補教師提20重點　新冠、豬瘟出題大

國5湧北返車潮！時速不到40km　高公局估「恐塞到深夜11點」

這個夏天很熱情來台南消暑正好　市府：台南清涼消暑避暑攻略送給你！

同事超愛吃！夏日特餐「滿滿青銅金龜」...味道曝光　網嚇爆：牽絲欸檳榔

清大、交大排行前4為何沒有醫學系？內行人揭密：專業不同

能參觀維修基地、還有實作課程　高鐵4梯次暑假營隊又要來了

路邊攤買3顆水蜜桃！她結完帳「越想越不對勁」　傻問：我被詐了？

二伯帶2個兒子回娘家！　蔡阿嘎凌晨PO哭臉照「只能一個人」…網看桌子秒噴笑

恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

翁馨儀嗑小火鍋撞「加料」烏龍　大口一咬...「高麗菜變煮爛衛生紙」

台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

喵小四懷中撒嬌！小三阿金秒變怨婦臉　「7噗噗頭槌」送客

14歲女孩「光喝水就飽」崩潰求救！　醫生一看「食物通道全堵塞」

LIFE・經典／後疫情的新生活　Zen Work Pod重新定義住家與辦公室

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣

與BMW分手就另結新歡？賓士、NVIDIA合作自駕技術最快2024搭載

同婚公投「投廢票」惹議　柯文哲重申：同志議題就不適合投票

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

民法修正　男女統一18歲結婚

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

即／酷鳥航空宣布解散！裁員425人

10縣市橙黃高溫警示　午後防大雷雨

12萬人買口罩沒領　指揮中心：無法退費，入國庫

快訊／國5南下頭城「半夜紫爆」

老闆巡視餐廳庭院「客人拔咖啡果實撒滿地」

陪跑步認識竹聯幫創幫元老　他從小跟班變得力助手

「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光

想換iPhone！公立高中生吐真心話

路邊攤買水蜜桃　她買完傻問：被詐了？

更多熱門

相關新聞

陳佩琪逆時中　遭網砲轟後急修文

陳佩琪逆時中　遭網砲轟後急修文

屢次發表「逆時中」言論的台北市長柯文哲妻子陳佩琪，在26日於臉書中砲轟不實施普篩理由，結果遭到大批網友砲火攻擊。對此，陳佩琪將普篩等內文全數刪除，並且留下「往後不會再對醫療或疫情做任何發言」等言論。

5萬台客無罩衝墾丁！罕見人海照曝光

5萬台客無罩衝墾丁！罕見人海照曝光

去信陳時中！陸生籲公布各省感染風險等級

去信陳時中！陸生籲公布各省感染風險等級

西瓜「1斤5元漲至25元」花70天！達人揭關鍵

西瓜「1斤5元漲至25元」花70天！達人揭關鍵

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

關鍵字：

陳時中溪口鄉天赦竹編發展協會時中帽

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面