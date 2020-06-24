線上旅展6/29開展！台北星級旅館祭優惠　「花北機加酒」兩千有找

▲台灣觀光協會會長葉菊蘭。（圖／觀光協會提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，觀光產業大受打擊，台灣觀光協會表示，台北國際旅展將於6月29日中午12點起，首度線上開展，共有兩大優惠主題「台北輕奢旅」、「全台防疫行」，限時7天只到7月6日中午12點。

觀光協會表示，雖然目前台灣國旅已經復甦，但以入境旅客為主的業者處境仍十分艱困，尤其台北飯店客源以國際觀光客及商務客為主，國境關閉，住房率只有2成，因此特別推出限時限量促銷，盼吸引旅客回流北台灣消費。

請繼續往下閱讀...

▲北台灣因為少了國際旅客，觀光產業大受打擊。（圖／記者呂佳賢攝）

本次線上旅展網羅大台北地區各大飯店業者，包括六福集團特別為線上旅展推出雙享假期2.3折，凡住六福萬怡加贈六福莊住宿券1張；另外下褟西門德立莊飯店，還能享精緻鍋物雙人吃到飽；台北國賓則推出「台北國賓雙城遊」專案，住一晚即贈國賓聯合住宿券一張，下殺1.8折。

另外，東南、雄獅、新亞、三普、阡齊、佳瑛、宏祥及永恆等旅行社與航空公司亦紛紛推出組合遊程。立榮航空推出花蓮-台北來回機票搭配台北洛碁飯店一晚，只要1,999元起；永恆旅行社「經典華國漫步SKYLINE天際線」專案，不到2,000元就能入住台北華國飯店、登上101天空步道並品嘗日本頂級和牛涮涮鍋。

▲立榮航空推出多項優惠。（圖／記者邱顯燁攝）

還有佳瑛旅行社推出參拜特色遊程「與神同行IG網美趴趴走」，搭配五星級君品酒店下殺6折；宏祥旅行社推出北台灣觀光遊加台北鼎泰豐雙人餐，加碼買1送1；新亞旅行社推台北加花蓮深度遊，加碼參加8月8日旅行團一律對折；

雄獅旅遊及其他旅行社也都推出許多台北或全台遊程。

觀光協會表示，除7天限時搶購外，線上旅展也同時推出「台北輕奢旅」及「全台防疫行」2大旅遊產品專區，將持續到九月底，還會有更多超值特惠的產品組合陸續上架，集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品。