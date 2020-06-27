　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民法修正！18歲高中情侶可不經父母同意結婚　16歲女出現「性自主禁婚」怪象

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲法務部最近擬出「民法修正草案」初稿，打算將結婚年齡男女統一調整至18歲。（圖／記者林世文攝）

記者葉國吏／綜合報導

法務部最近擬出「民法修正草案」初稿，打算將現行20歲成年年齡下修為18歲，男女結婚年齡也醫治調整為18歲，打破過去在父母同意下，男18歲、女16歲即可結婚的規定。不過修法後也衍生出一些問題，例如刑法規定女性16歲即性自主，但民法修正後，會變成「性自主卻不能結婚」的奇特現象。

根據《自由時報》報導，民法修正草案初稿中可以看到，法務部將18歲視為「完全行為能力」的成年人，這跟全球170個國家接軌，也跟現行刑法負「完全責任能力」及行政罰法處罰對象的年齡一致。

請繼續往下閱讀...

▲▼摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（圖／記者周宸亘攝）

▲民法修正後，將會出現「16歲女性可幸自主卻無法結婚」的奇特現象。（示意圖／ETtoday資料照）

另外，男女結婚年齡也將統一調整為18歲，以往規定是在父母同意下「男18歲、女16歲」可以結婚，草案同步刪除「未成年須法定代理人同意」條款，未滿18歲男女均禁止結婚。修法後只要滿18歲，就算還在念高中，想要結婚不用經過父母同意就可以去登記。

不過由於現行刑法規定，女性年滿16歲即可擁有完全性自主權，但民法將女性結婚年齡16歲修正為18歲，未來可能會出現16歲女性可自主語人性交、卻不能結婚的奇特現象。有家長對於民法修正結婚年齡也抱持擔憂，認為年輕人太過衝動，如果18歲就可以不經父母同意登記結婚，有可能變成父母收爛攤子，造成更多社會問題；不過也有父母抱持祝福心態。

ET快訊
國軍最強部隊進駐東沙　名嘴分析：守不住12小時「美國幹嘛靠台
快訊／07：27地牛翻身！　全台有感
澎湖摩西分海升紅旗慘變「人肉分海」　300人強踩！居民怒求罰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隔壁男客越過把手「連續手肘戳戳樂」　正妹制止遭嗆：怕擠去買商務艙阿！

快訊／07：27高雄桃源4.8地震　最大震度3級

快訊／07：27地牛翻身！　全台有感

民法修正！18歲高中情侶可不經父母同意結婚　16歲女出現「性自主禁婚」怪象

10縣市橙黃高溫警示！「海陸風」環流轉換明有雨　午後防大雷雨

學者：日本女學生在台染疫「非我出錯」　呼籲跟進日韓入境者篩檢

北返車潮今爆量！國5「行車時間暴增7倍」　恐連塞12小時到深夜

為自殺設法染HIV病毒！絕版神書12面向解剖憂鬱症　《正午惡魔》重譯出版

12萬人「買口罩沒取貨」無法退錢！　指揮中心回應：全入國庫

血液留下了證據！莊人祥：日女大生「絕對不是最近感染」　下周一123人再驗一次

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

周興哲找龍劭華「痛毆他親哥」　謝瓊煖眼淚助陣「我是Eric的粉絲」

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

隔壁男客越過把手「連續手肘戳戳樂」　正妹制止遭嗆：怕擠去買商務艙阿！

快訊／07：27高雄桃源4.8地震　最大震度3級

快訊／07：27地牛翻身！　全台有感

民法修正！18歲高中情侶可不經父母同意結婚　16歲女出現「性自主禁婚」怪象

10縣市橙黃高溫警示！「海陸風」環流轉換明有雨　午後防大雷雨

學者：日本女學生在台染疫「非我出錯」　呼籲跟進日韓入境者篩檢

北返車潮今爆量！國5「行車時間暴增7倍」　恐連塞12小時到深夜

為自殺設法染HIV病毒！絕版神書12面向解剖憂鬱症　《正午惡魔》重譯出版

12萬人「買口罩沒取貨」無法退錢！　指揮中心回應：全入國庫

血液留下了證據！莊人祥：日女大生「絕對不是最近感染」　下周一123人再驗一次

狄鶯暴瘦11kg「一根根肋骨」清楚現形！　陪孫安佐健身…58歲回春少女級身材驚呆網

蕭敬騰成男星穿衣範本！梳貓王頭再hold住「全身橘」凡人難駕馭

旅行限制與仍禁大型活動　田徑鑽石聯賽巴黎站、尤金站都取消

天氣太熱會「傷心」　 身體出現8狀況都是心臟病前兆

美國單日新增4萬病例　「抗疫隊長」坦言問題嚴重：我們都在一條船上

講錯「超知名女團名字」全場笑翻　曾之喬糗爆：典型老人回答

影／降租也挽不回！六都店面空租率年增逾1成　天龍國房東最頭痛

NBA迪士尼復賽安全疑慮　「感染顯著」恐再次停賽

隔壁男客越過把手「連續手肘戳戳樂」　正妹制止遭嗆：怕擠去買商務艙阿！

2020年台維斯盃受疫情影響延期至2021年　仍在西班牙馬德里

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

即／07：27地牛翻身！　全台有感

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

即／酷鳥航空宣布解散！裁員425人

快訊／國5南下頭城「半夜紫爆」

「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光

莊人祥：下周一123人再驗一次

民法修正　男女統一18歲結婚

老闆巡視餐廳庭院「客人拔咖啡果實撒滿地」

10縣市橙黃高溫警示　午後防大雷雨

想換iPhone！公立高中生吐真心話

陪跑步認識竹聯幫創幫元老　他從小跟班變得力助手

影／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

「台灣人都媽寶？」師大教授10問塞車用路人

更多熱門

相關新聞

市長違背承諾被罷免，那政府呢？

市長違背承諾被罷免，那政府呢？

台灣自許為民主聖地，當高雄市民認為他們的市長韓國瑜違反對市民承諾，而可以用手中的選票來決定他們的未來，那麼違背了在婚姻中的承諾，受傷害的一方，請問政府有給他們什麼選擇？元配哪有資源靠《民法》討公道？違反民意的政府，難道不該被罷免嗎？

釋字791號 大法官廢除通姦罪 台灣民情能接受？｜行動法庭 第67集

釋字791號 大法官廢除通姦罪 台灣民情能接受？｜行動法庭 第67集

有小孩一出生就成為通姦的證據

有小孩一出生就成為通姦的證據

法律白話文運動／通姦罪，被違憲

法律白話文運動／通姦罪，被違憲

夫妻離婚財產怎麼分？律師帶你一次搞懂｜行動法庭 第65集

夫妻離婚財產怎麼分？律師帶你一次搞懂｜行動法庭 第65集

關鍵字：

民法

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／07：27地牛翻身！　全台有感

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

即／酷鳥航空宣布解散！裁員425人

快訊／國5南下頭城「半夜紫爆」

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面