水上國中女子籃球隊刷新隊史紀錄　勇奪全國第六





▲水上國中女子籃球隊創隊史紀錄奪全國第六 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上國中創校以來，秉持術德兼修、五育並重教育理念，對於校內、外體育活動推展不遺餘力，目前設有體育班3班，培訓項目為籃球、網球及田徑，另有多種相關運動社團及各項運動代表隊等，組訓皆有不錯之成效，培育出許多優秀選手為嘉義縣爭光。

體育班正式成立於101學年度，近年來籃球隊在教育部辦理的籃球聯賽中締造出嘉義縣10年霸的佳績，各縣市大小盃賽中榮獲十餘座冠軍，綜觀歷年來，籃球競賽成果豐碩，為嘉義縣與學校運動競賽留下璀璨的光榮史頁。

本學年度女子籃球隊以南區複賽冠軍之姿晉級全國八強賽，一路過關斬將，努力打拼，最後在全國八強賽中榮獲第六名，刷新水中女籃最新全國紀錄（上次紀錄為102學年度全國第七名），從縣賽到南區複賽再挺進全國賽，團合秉持合作無間，精實奮進，在教練團、學校教師等指導下，所有家長、地方先進及許多長期贊助與支持水中球隊的人士的鼓勵下，不辱使命，榮耀嘉縣。

水上國中校長洪文祥表示，學生平時勤奮練習，付出極大心力，仍不忘課業，最難能可貴的是本次國中教育會考中，體育班學生有拿到4A1B+的成績，其他學生表現亦可圈可點，畢業班全部繼續升學，代表水上國中體育班已超越了一般的普通班，扭轉了許多人對唸體育班孩子的觀感，打破了學體育的選手品德不良課業不優的傳統框舊概念。

水上國中對這群拼命的孩子給予了最大的照顧，提供住宿費及水電費全免，每天供應鮮奶，定期辦理家長座談會，讓家長能瞭解學校的規劃運作及孩子學習狀況，聘用專屬球隊舍監，練完球後請教師、教練透過晚自習共同協助課業輔導，讓家長安心、放心。

教育處長陳添丁說，「落實學校體育專長發展，塑造校園運動特色與競技表現，是縣府對體育班的期待，同時兼顧學生課業、品德與身心健全發展體育班推動的目標。」縣府近年來積極爭取改善學校各項軟硬體設施與設備，提升學習環境，充實精進師資及專業成長，以振奮士氣，豐厚教育實力，已看到成效回饋。

「歡迎有志體育競技的學子，投向嘉義縣體育班的大家庭。」陳添丁喊出，去年水上國中活動中心整修，配置與世大運規格木質地板場地，讓籃球培訓如虎添翼，成為嘉義縣重點發展及培育基地。

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