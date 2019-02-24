花蓮拉麵店宴請籃球隊盼創佳績　朱德剛在座加碼邀看戲

▲花蓮太子拉麵宴請自強國中籃球校隊吃拉麵，獎勵晉級全國國中甲級籃球聯賽八強，希望在決賽中再創佳績。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市新港街上的太子拉麵日前晚間宴請自強國中籃球校隊吃拉麵，獎勵他們進軍全國國中甲級籃球聯賽八強，希望在4月17日的決賽中再創佳績；八斗喜劇團的相聲泰斗朱德剛老師也到場勉勵，並致贈3月9日於花蓮文化局演藝廳展演的「初心」門票，祝福球員們兼顧體育、讀書以及藝文等多元發展。

▲八斗喜劇團的相聲泰斗朱德剛到場勉勵，並致贈「初心」門票。



花蓮市平常門庭若市的太子拉麵放下布幔，遲遲未將「準備中」的招牌轉向，原來當天晚上準備接待自強國中籃球校隊，30多位的球員與教練、老師都在其中享用美味的豚骨拉麵；花蓮市長魏嘉賢前往感謝太子拉麵的善舉；吧台前一位熟悉的身影也在其中，原來是八斗喜說演班的團長朱德剛老師，他也受邀前來享用美食並致贈展演門票給這些小球員。

▲花蓮市長魏嘉賢頒贈感謝狀給太子拉麵老闆李文聖。



魏嘉賢說，感謝太子拉麵的老闆李文聖的愛心，長期以來都致力於慈善工作，去年底也宴請家扶中心的弱勢家庭享用拉麵，這次為了鼓勵這些球員為花蓮爭光，放棄週五晚間生意最好的時候，讓小球員可以包場吃拉麵；另外也感謝朱德剛老師致力花蓮在地的藝文推廣，更鼓勵這些小球員五育均衡發展，八斗喜說演班的「初心」即將在3／9於文化局演藝廳演出，喜愛相聲表演藝術的鄉親可以踴躍購票入場，欣賞相聲大師朱德剛老師的精湛演出。

▲花蓮市長魏嘉賢頒贈感謝狀給朱德剛。

拉麵店老闆李文聖表示，自強國中的小球員從去年10月開始進行全國國中甲級籃球聯賽的戰役，目前已闖入全國八強，將在4月17日參加決賽，希望能用溫暖的拉麵他們補充精力，獲得更好的成績來為花蓮爭光。



朱德剛也說，自強國中的小球員不僅體育成績令人驚奇，課業表現也沒有懈怠，這次特別贈送演出門票邀請他們來欣賞相聲演出，是希望在藝文教育上也能貢獻心力，讓孩子們的五育均衡發展；他也補充說道，3／9的演出是展現自己20多年來相聲演出的精華段子，結合舞台劇的方式來演出，特別邀請劉士民搭檔上台，內容絕對精采可期，鄉親朋友可以透過兩廳院售票系統購票入場，絕對值回票價！