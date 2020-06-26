快訊／鶯歌站一人侵入軌道！遭自強號撞上

▲鶯歌站驚傳男子落軌遭自強號撞。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者許力方／綜合報導

台鐵又傳事故！自強號141次於傍晚5時55行駛於新北鶯歌站時，有一人侵入路線，遭撞及受傷送醫，已通知路警處理中，部分旅客換乘1227次。

據了解，事發於鶯歌站第一月台，當時有一名男旅客不明原因落軌，當場遭自強號撞上，滿頭是血、意識不清，緊急送往恩主公醫院搶救，詳細原因仍待釐清。

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