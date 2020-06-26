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滑雪初學者鞋具鬆未獲更換　第二滑重摔骨折…知名滑雪場判賠12萬

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▲Club Med Alpe d`Huez,法國阿普杜耶茲,阿爾卑斯山,滑雪,雪山,滑雪旅遊。（圖／記者陳涵茵攝）
▲陳姓男子在滑雪場跌倒骨折，向業者求償43萬，法官判滑雪場應賠12萬。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者陳凱力／新竹報導

台中1名陳姓男子2017年間到新竹縣某遊樂園的室內滑雪場找教練學習滑雪，期間他向教練反應雪板與鞋子無法扣緊，卻未獲協助更換鞋具，教練僅扣緊就讓他滑行，導致陳男滑下坡時跌倒骨折。陳男依消保法第7條及民法提出損害賠償，索賠43餘萬元。法官認，滑雪場有7成的過失責任，判滑雪場應賠12餘萬元。

一名陳姓男子2017年間帶著親友到新豐某遊樂園的室內滑雪場遊玩，他以每小時825元的教學費向蔣姓教練學習滑雪技巧。陳男穿好裝備後發現雪板、雪鞋間的固定扣環無法扣緊，告知教練後，蔣姓教練卻未幫他更換雪具及修復，仍指示他繼續課程，沒想到陳男在滑雪途中不慎摔倒，造成左側尺骨喙狀突骨非移位閉鎖性骨折，2個月無法工作，並依消保法第7條及民法的損害賠償，向滑雪場求償43萬餘元。

滑雪場否認雪板與雪鞋固定扣環損壞，並表示，雪場滑道長60公尺、寬30公尺、坡度14度，陳男在最高點往下滑，顯見是在低點適應後，經教練才允許往上走至高點後再滑下後才發生意外，認為是陳男自己操作不小心導致。

蔣姓教練坦承陳男有說雪具扣不緊一事，但有跟對方說可以自行到外面換，陳男未去處理，有重新幫他穿鞋，並認為雪具沒有故障。

陳男說，滑雪課大約進行10分鐘，便發現左腳的鞋具與雪板之扣環帶無法繫緊，導致於滑雪過程中無法固定及滑動，他立即反應，教練並未多說什麼，僅將其中一邊之扣環拉緊，便繼續上課，也未幫忙更換，陳男在上課15分鐘後就摔倒，跌倒後因疼痛難耐，才自行就醫。

同行友人證稱，當時陳男有向教練表示滑板跟鞋子鬆掉，教練也有去檢查鞋具並幫忙重穿，只是教練只讓他們做暖身運動，卻未教他們如何跌倒，陳男成功滑過一次後，再滑第二次時，還不到2公尺就整個人往後跌倒了。

中華民國滑雪協會證稱，若學員反映鞋具不合（扣不緊）時，不建議繼續滑行，教練應協助調整或更換，而鞋具不合、扣不緊也不一定會造成滑倒，場地雪面結冰或其他因素比較容易造成滑倒或跌倒。教導初學者在雪地上跌倒、爬起是每位教練必備的基本教學，由於滑雪場有許多難掌控的不可抗因素，因此進行滑雪時，租賃單位基本上必須供租賃之滑雪器材。

法官參酌，陳男是滑雪初學者，不熟器材的控制技巧，期間曾向蔣姓教練說明鞋具不合扣不緊問題，蔣卻未協助帶他去更換設備，同時也未確實教導安全跌倒技巧，導致陳男骨折，足以認定滑雪場提供的教學欠缺安全性與陳跌倒受傷致生「損害」具因果關係，因此滑雪場應負損害賠償責任，應賠17萬餘元，但依過失比例分滑雪場應佔7成過失責任，最後滑雪場應賠12萬餘元。

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