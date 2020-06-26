捐血20年多年共「1530次」　暖警陳境杉：助人是我的一種習慣

▲台南市白河警分局東河派出所警員陳境杉，從警20餘年來捐血小板逾1530次以上，熱心公益捐血助人已成他的習慣。（圖／陳境杉提供，下同）

記者林悅／台南報導

捐血助人也可以是一種習慣！台南市白河分局東河派出所警員陳境杉，從17歲高二第1次捐血，就與捐血結下不解之緣，他從18歲改捐「血小板」，一捐20多年，累積至今高達1530次以上，常常接受台灣血液基金會捐血人表揚，陳境杉說捐血助人已是他長久以來的習慣，只要還能捐血，他會持續下去，幫助更多的人。

陳境杉指出，他在17歲就讀新營高中二年級時，在一次偶而的情況下，看到捐血車到校園，他就好奇與同學一起捐出第1次的全血，就此展開捐血的志業。而18歲高三時，他在報紙看到捐「血小板」的訊息，他就決定改捐血小板，而接受血小板分離捐血術，固定每2周捐血1次，迄今已累計超過1530次以上。

陳境杉指出，剛開始捐血小板是想幫助有特殊需求患者能有充分血源，從警後他繼續維持這習慣，現在已養成固定時間捐血小板的習慣，不做反而全身不舒服。

陳境杉開始捐血小板時，因台南新營沒有血小板分離設備，得預約台南市中西區捐血中心床位，當時他還在新北市、台中警局服務，都是利用休假時間的第2天前往捐血小板，他騎1個多小時機車前往，而血小板捐血得花近2個小時，剛捐完血需休息一下再騎車回家，一去一回1百多公里往往就耗掉難得1天休息日，但陳境杉甘之如飴。

陳境杉於2018年調回來台南服務，就改在台南捐血中心新營捐血站捐血小板，固定捐血可充實血庫，也充實他的人生，是件非常有意義的事，他會一直持續這個好習慣，幫助更多的人。

台南捐血中心指出，捐全血所捐的一袋血液（250c.c）中約含血小板30c.c，一般病人每次輸用的血小板量，必需從12袋全血分離而得；但以分離術血小板捐血時，一位捐血人即足以供給病患1次輸用所需的血小板量，減少病人因輸用多數人血液可能產生的不良反應。這種捐血方式已日漸普遍，並提昇了一些出血性疾病（合併血小板減少症）治療的成功率。





台南捐血中心指出，血小板供應白血病、紫斑症或化學療法等所引起的血小板減少症、發生HLA異體免疫反應而造成一般血小板輸血失效的病人、接受骨髓移植的病人及有需要多次輸用血小板的病人，對捐血人健康要求也比一般捐血人要求高。

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