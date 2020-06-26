北京新冠肺炎預計「7至10天初步清零」　吳尊友：不代表問題徹底杜絕！

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝中國政府網）

記者劉亭／綜合報導

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友先前曾指出，北京這波新冠肺炎疫情已控制。他24日再度預估，「北京疫情繼續呈向好趨勢，預計7至10天感染人數初步清零」。

根據中國青年報報導，吳尊友受訪時表示，通常疾病的發生反應在個人身上有3個時間點，病毒進入人體的感染時間、患者出現症狀的時間、診斷就醫的時間，而判斷疫情是否得到控制，最種要的指標是不再發生新感染，或感染發生的數量大幅減少。

吳尊友說，北京市採取防控措施後，新感染的人數明顯下降，6月13日開始全面落實管制措施，如果措施全面徹底有效，隔14天就不會再有新病例發生。不過他也坦承，清零並不代表問題被徹底杜絕。

從目前的情況看，吳尊友認為，北京的病例數量可能會有一些波動，例如清零之後再出現零星的病例，對傳染病來說，這是經常發生的情況。吳尊友介紹，清零後還需再觀察一段時間，看能否徹底鞏固。

「當患者數量經過小波動後，持續一段時間再沒有新病例發生，就表示傳播被徹底阻斷了」。吳尊友透露，如果感染人數反彈，就需要在反彈後再次清零時，再觀察一個週期（14天），但對北京充滿信心。他預計這次北京疫情總病例不會超過400。

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