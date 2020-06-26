呂秋遠「日籍女疑在台染疫」可以確定2件事：陳時中本來就不是神

▲呂秋遠認為，真正關心疫情的人，根本沒有把陳時中當成神在看待。圖為指揮中心陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者葉國吏／綜合報導

日本女學生從台灣回國，結果在日本驗出新冠病毒「弱陽性」，引起國內討論。律師呂秋遠在臉書發文指出「我可以確定兩件事」、「陳時中本來就不是神」。

呂秋遠表示，他不敢說「台灣是不是病毒淨土」，但如果新冠肺炎無症狀帶原者到處跑、或許多感染者出現但醫院掩蓋，這是幾乎不可能的事情。有媒體以及專家名嘴質疑此事，他形容抱持這種陰謀論的人，就像是「原本就認為投開票所的公務員都是民進黨員，選舉的時候都在做票。」

請繼續往下閱讀...

日本女學生驗出「弱陽性」也再次引起「全民普篩」的討論，呂秋遠則認為這根本是件沒有意義的事情，「台灣現在應該可能還有潛在的無症狀感染者，也可能還有社區感染的風險。」

呂秋遠表示，陳時中本來就不是神，沒有推落神壇的問題，真正關心疫情的人也只是把陳時中當做一個專業、有耐心、很有人情味的阿北而已。至於那些聽到台灣有疑似本土病例，就急著罵人與開心的某些媒體或名嘴，「我只能說，先想想是誰讓你可以不用排隊領口罩、上班戴口罩、出門不隔離？」、「良心呢？摸一下好嗎？見獵心喜不是在這時候用的。」