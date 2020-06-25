外車亂停業主勸離反遭嗆　莽男持球棒嗆「認識警察」：我是角頭咧

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區一蕭姓民眾24日遭身分不明男子恐嚇，報警處理後警介入調查，發現原來是民眾自己租店面做生意並向房東租車位，車位卻長期遭外人停放，當天傍晚蕭男要求這名「外人」移車，結果對方拿球棒下車向蕭男嗆聲、聲稱自己是在地角頭，要他小心一點，民眾驚嚇立即報案處理，警方獲報後調閱監視器畫面展開追查，目前鎖定涉案人。

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▲網友透過臉書爆料自租停車位遭外人強停並恐嚇，警方強調依法偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網友透過臉書爆料自租停車位遭外人強停並恐嚇，警方強調依法偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，上述停車糾紛是因蕭姓民眾主張住家旁的停車位為私人土地，且他租用店面做生意並有向房東承租店旁車位，但當事人車位卻長期遭外人停放，昨天僅是通知車主移車，結果反遭對方持棍棒到店內嗆聲，揚言要砸店輸贏，嗆店家自己認識警察等離譜言論，。

警方認定莽男言行已有觸犯恐嚇罪之虞「不管他認識誰」目前已依規定受理報案後，鎖定車號尋車追人，有信心在短期內迅速破案。

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