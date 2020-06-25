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根本不用穿防護服！　北京醫護「戴醫用口罩、邊吹冷氣」為民眾篩檢

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▲▼北京首個戶外核酸採樣工作站。（圖／翻攝自北京日報）

▲北京首個戶外核酸採樣工作站。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

採樣人員僅佩戴一次性醫用口罩，吹著冷氣在「艙內」工作……。24日上午，北京首個核酸採樣工作站在天壇體育中心核酸樣本採集點投入使用。今後，採樣醫護無需再穿著厚重的防護服，在烈日下工作。據悉，該工作站一個上午就能完成採樣4600人。

據《北京日報》報導，在天壇體育中心核酸樣本採集點，兩間集裝箱式的工作站前，等待採樣的民眾5人一組，排著隊進行採樣。

在工作人員的指引下，一位女性民眾通過視窗傳遞槽放入登記表。工作站內，一名工作人員為她進行登記，並通過視窗將咽拭子採樣器具傳遞給對方。根據指示，她將採樣器具放入採樣人員的袖套手中。

「來，咱們長開嘴，很快就好了……，」工作站內，另一名負責採樣的工作人員將手放入連接外部的手套操作口，對手套進行消毒之後，一邊通過視窗對講機與受檢的民眾交流，一邊進行咽拭子採樣。

▲▼北京首個戶外核酸採樣工作站。（圖／翻攝自北京日報）

▲醫護無需穿防護服。（圖／翻攝自北京日報）

採樣後，採樣人員將咽拭子棉簽放入採樣管中，封好蓋，交給對方。隨後，民眾再通過視窗傳遞槽將封蓋後的採樣管傳入艙內。負責登記的工作人員接過傳入的採樣管，擦拭表面、貼碼、登記後，再將採樣管放入生物樣本轉運箱內。整個流程非常順利，2分鐘內，工作人員便可以完成一組5個人的採樣。

大陸軍事科學院系統工程研究院衛勤保障技術研究所張宗興表示，「工作站採用全新風高效空氣過濾送風，形成艙內相對於外部環境的正壓環境，有效防止艙外的空氣進入艙內；艙內採樣人員通過密閉的袖套進行採樣操作，實現與受檢人員接觸隔離；艙內設置了內循環冷氣，可調節艙內溫度，無懼酷熱和寒冬。」

「今後，採樣人員不需要再穿著厚重的防護服，汗流浹背地在烈日下工作了，」他指出，工作站還設置了視窗傳遞槽，用於傳遞受檢人員登記表和採樣管，艙內工作人員完成樣品登記及樣品整理後，通過傳遞窗將生物樣本轉運箱傳遞給艙外的樣本轉運人員。

►戴口罩也要記得保養

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