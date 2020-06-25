買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

▲新北市即日起推出「博物館1+1方案」，買1張票可逛2間博物館。（圖／十三行博物館，記者彭懷玉攝）

記者林育綾／綜合報導

為了提升民眾走進藝文場域，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，只要憑公立博物館票根，就能免費參觀新北市內其他公立博物館，等於買1張票逛2間館，此外也推出演藝團隊支持計畫、街頭藝術活絡計畫等；更配合振興三倍券及藝FUN券，推出博物館限量福袋及「振興三倍愛劇場」抽獎。

「 博物館1+1方案」於今年暑假7月15日至8月31日期間內，憑全台公立博物館門票票根，即可免費參觀新北市內其他公立博物館，另外提供新北市市民、全國各級學生、12歲以下及65歲以上民眾入館免費優惠，民眾可以結合新北觀光旅遊善加運用。

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而在演藝團隊支持計畫，將廣邀表演團隊及表演藝術工作者，共同參與新北市年度大型活動，除了「2020新北市兒童藝術節」將擴大辦理、增加演出場次外，針對演藝團隊也將辦理一系列的藝術展演及傳統藝師匯演活動，自8月至12月每個周末及國定假日，邀請街頭藝人或演藝團隊，至新北市博物館及文化觀光景點進行展演，增加團隊演出機會，今年下半年總計增加600場次。

此外新北市轄屬3大藝文中心，下半年將提供148場展演場次，其中申請演出符合相關規定者，則提供場地租金減免，新北市文化局也將積極尋求民間企業及基金會等資源，公私協力，協助演藝團隊演出。

同時配合中央「振興三倍券」及「藝FUN券」，將推出「博物館限量福袋」及「振興三倍愛劇場」抽獎活動等，串聯博物及藝文館舍等，鼓勵民眾參觀博物館，也進演藝廳欣賞，吸引民眾活絡新北市藝文市場。

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