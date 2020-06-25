端午連假從早拚到深夜　 白河警揮汗執勤守護交通安全順暢

▲端午佳節適逢4天連假，白河警分局為守護民眾的安全、維持交通順暢及行車安全，全力投入守護民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣防疫解封，民眾十分踴躍從事戶外活動，端午佳節適逢4天連假，白河警分局為守護民眾的安全、維持交通順暢及行車安全，在這連續4天假期，除白天執行交通疏導外，夜間至深夜也同步規劃路檢及守望，以不間斷的勤務，加強民眾的守護。

24日晚上起，為了防止酒後駕車及深夜改裝噪音車危險駕車，於深夜10時起在台1線、重要聯外道路及山區等道路實施路攔檢及守望，勤務一直持續到25日凌晨4時，共計舉發變更車體、無照駕駛等交通違規13件，通報環保局噪音車輛6部。

25日早上5時起，因應白河區公所辦理「2020白河節能減碳蓮鄉風情健康促進」健走活動，也派出大批警力實施交通疏導，讓千人健走活動安全零事故。

緊接中午時分，人潮陸續漸漸湧入各風景區餐廳用餐，白河警頂著烈日高溫，在轄內關仔嶺風景區、菁寮老街、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮及正值蓮花盛開的白河蓮花公園等各景點揮汗執勤，一定要讓遊客出遊交通順暢。

白河分局表示，市長相當重視交通秩序，也期勉警察同仁連假期間做好交通疏導工作。警方也提醒大家，各熱門景點人、車潮多集中在上午10時至下午4時湧入，呼籲民眾出遊注意行車安全，並遵照警方的指揮疏導，開心出門平安回家。

・經典熱賣特價必囤・Pitera讓肌膚狀態完美