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「港版健康碼」將推出！有限度放寬三地過境　2大質疑惹爭議

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▲▼港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。（圖／翻攝中新網）

▲港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。（圖／翻攝中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府近日宣佈擬將推出「港版健康碼」，放寬部份有跨境需要的合資格人士獲豁免檢疫14日，有限度放寬粵港澳三地過境人流，社會上對健康碼的關注和疑問隨之而來。當中不少人提到，1000多至3000多元（港元，下同）的檢測費用太貴，與廣東省劃一檢測費約82元的相差巨大。

▲▼ 深圳灣,深圳灣大橋。（圖／視覺中國）

▲深圳灣大橋。（圖／視覺中國）

據《香港01》報導，港府準備推出「香港健康碼」系統，檢測結果呈陰性的合資格人士，在離港前可使用智慧手機等設備，通過網頁登錄電子平臺，在網上申請「香港健康碼」並下載在手機等設備上。

為配合三地邊境管制人員互認檢測結果，參與先導計劃的人士可自行選擇，將「香港健康碼」轉換至廣東的「粵康碼」，或澳門的「澳康碼」系統，用於入境廣東或澳門的健康申報。

隨著「港版健康碼」愈來愈具雛形，關注和質疑隨之而來，其中一樣就是價格問題。香港8間獲認證的醫療機構，檢測收費由1000多元至逾3000元不等，與廣東省劃一檢測費約82元的差距大。

不過業界人士指出，以香港醫管局、私家醫院及化驗所均有採購的德國製試劑為例，每個試劑盒花費約600元，但廣東省政府統一採購，大陸生產的試劑成本下跌至最近的17元，而其他成本如員工薪資等，兩地的水準相距甚遠，致檢測收費差距大。

▲▼湖北省健康碼綠碼。（圖／取自健康時報）

▲湖北省健康碼綠碼。（圖／取自健康時報）

另外，不少人擔心健康碼的準確度。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，檢測並非百分百準確，檢測者病毒含量多少，處於什麼階段均會影響最後的結果，不排除假陰性的可能，因此依靠病毒檢測只適用於對小部分人群放寬來往限制，否則人群擴大，一則檢測將超負荷，二則「漏網之魚」假陰性的可能會提高。

香港食衞局局長陳肇始24日回應「港版健康碼」的質詢。她透露，推行的首階段會限制人數及放寬範圍，若推行之後人數仍有限額，會考慮按合適機制分配限額，包括設開放預約制度等。

值得注意的是，陳肇始發言時只提及與廣東省政府互認「粵康碼」的進度，有相應措施及安排細節待完善，由早前多番提及的「粵港澳三地」縮減至「兩地健康碼互認」，至於原定與澳門政府互認「澳康碼」的進度，陳肇始僅指完成商討後再公佈。

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