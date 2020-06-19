產險首家！街口攜手國泰產險開放電支繳保險費

▲街口支付現在也可繳交保險費。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯、紀佳妘／台北報導

台灣電子支付再進化！街口電支今（19）日宣布，與國泰產險合作，即日起繳保險費也能使用街口電支，且為電子支付提供保險繳費服務的首例。

街口電支表示，現在國泰產險的官方網站上，至繳費專區點選預繳保單，即可選擇使用街口電支繳費；而在街口支付APP，用戶可自行選擇綁定信用卡享多種高額回饋，例如綁定台新街口聯名卡繳費享最高6%街口幣回饋；綁定玉山UBear信用卡繳費享5%銀行現金回饋；亦可使用連結銀行帳戶付款享有街口幣回饋無上限。

街口電子支付董事長胡亦嘉表示，國泰產險為首家合作線上繳費的保險業者，街口電支將陸續與其他保險業者合作，未來也預計將進階保險繳費功能，不僅規劃在APP繳費功能內導入保險專區，提供即時查詢與繳費服務，之後還能透過街口電支的掃描條碼功能，在家就可直接掃描紙本帳單繳費，提供民眾更多元的線上繳費管道。

國泰產險指出，若使用街口電支繳交保險費有五事項須注意：

˙個人件健康傷害險繳款人限「要保人」或「被保險人」繳費。

˙團險件健康傷害險繳款人限「要保人」繳費。

˙其餘險種之「與要被保人關係」比照現行信用卡繳費。

˙車商保經代件、火險自動轉檔件、水險境外公司件等，不提供街口支付繳費。

˙每筆繳費金額不得超過新臺幣5萬元。