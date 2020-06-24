遺落仙境封印！亂闖「阿里山眠月線」將重罰　金額出爐

▲「阿里山秘境」眠月線未申請進入將開罰。（圖／嘉義林管處）



記者許力方／綜合報導

國旅回溫，阿里山國家森林遊樂區為熱門景點之一，有「阿里山秘境」之稱的「眠月線」因失落的森林舊鐵道遺跡，沿途原始自然，經過眾多高架棧橋，特別是部份路段要通過「台灣一葉蘭自然保留區」，必須事先申請核准後才能夠進入，違規可處最高15萬元罰鍰，且若破壞保護區，更可處最高5年徒刑。

林管處表示，自然保留區是依據文化資產保存法（文資法）所設立的保護區，目的是保存具有文化價值的人文和自然資產，台灣共有13處自然保留區，「台灣一葉蘭自然保留區」即為其中之一，是屬於自然地景及自然紀念物類的文化資產。

依據文資法規定，進入自然保留區須事先向主管機關申請，請民眾從林務局網站進行辦理，開放申請時間為申請進入日期前5至60天，進入日期前14日會先抽籤再審查，通過後不得變更核可的成員名單，請申請人多加注意提早安排。

針對民眾進入保留區前應事先申請，嘉義林區管理處已宣導多時，如未依規定申請而逕行進入自然保留區，依照文資法第108條規定，可處3萬元至15萬元的罰鍰；而民眾若是在保護區內改變或破壞其原有的自然狀態，另依文資法第103條規定處6月至5年的有期徒刑，得併科50萬至2000萬元的罰金。



