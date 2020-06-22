男載熱褲妹紅燈越線停　她不敢看警察+寵物犬狂吠…車內搜出長短槍

▲板橋警盤查越線臨停車，搜出一短一長槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局日前在執行勤務時，發現一部小客車停等紅燈時越線臨停，上前盤查時，見駕駛座男子神情慌張，副駕短褲妹更不敢直視警員，車內2隻寵物犬也不安地吠叫，直覺有異，經搜查，在車內起獲一把改造手槍及一把模擬長槍，訊後依槍砲條例移送並擴大追查槍枝來源。

17日傍晚，45歲黃姓男子開車載著女友及2隻寵物狗，行經板橋區府中路、西門街口，在停等紅燈時車身跨越停止線臨停，此時板橋警分局警員執行巡邏勤務經過，向前攔停盤查。

▼後行李車箱搜出的M4A1模擬長槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員發現黃男停妥車輛接受盤查時神色慌張，答話緊張顫抖，車內2隻寵物狗不斷吠叫，副駕女友更不敢直視警員，直覺有異，經同意車內搜查，在駕駛座後下方發現一把改造手槍，行李車廂內起獲一把模擬長槍，火力相當強大，立刻呼叫支援。

大批支援警力不到三分鐘趕抵現場，將車團團圍住，經徹底搜查後沒有發現其他違禁品後，將黃男及女友上銬帶回偵訊，訊後依槍砲彈藥管制條例移送偵辦，並擴大追查槍枝來源。

▼駕駛座後下方找到JP-99改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，目前持有操作槍的民眾可在6個月內向警方報備，取得執照或自願繳銷，未來持有、販賣都會遭到行政裁罰。此次修法也將改造槍支的刑度，加重至與制式槍支相同，都為最低本刑5年以上有期徒刑，以遏止改造槍支泛濫問題。

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▼訊後黃男依槍砲彈藥管制條例依法送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）