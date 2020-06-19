板橋噪音改裝車稽查！警18天內攔900多輛　民眾：終於能睡個好覺

▲板橋警方聯合稽查噪音改裝車輛。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋警分局為加強交通執法及交通事故防制，特針對轄區易檢舉噪音車路段規畫取締及路檢勤務，本次勤務重點在稽查改裝噪音車輛，從6月1日至昨天(18日)內一共攔查違規車輛達九百多輛，開出數張罰單，包括2件危險駕車、53件未滿18歲無照駕駛、4件裝設高音喇叭、變更原規格設備等，讓民眾直說「終於能睡個好覺」。

板橋警分局表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同板橋監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

警方指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。

改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

板橋分局表示，為維護生活環境品質，確保市民生活安寧，將持續會同環保局以不定時、不定點路檢方式，持續聯合稽查對製造噪音車輛，如有超出法定標準將予以處罰並要求改善，以降低車輛擾人噪音，還給民眾寧靜的生活空間。

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